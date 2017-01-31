АВТОВАЗ и Renault запросили господдержку

Подготовка Минпромторгом стратегии развития автопрома затягивается, поэтому АВТОВАЗ и Renault решили заранее заявить о своих потребностях. Вице-премьер Аркадий Дворкович попросил разработчиков документа учесть их пожелания.



В январе АВТОВАЗ и Renault представили вице-премьеру Аркадию Дворковичу «совместное видение ключевых элементов» стратегии развития автопрома, сообщает «Коммерсантъ». Стратегия автомобильной промышленности и производства автокомпонентов на период до 2025 года до сих пор только обсуждается, хотя в декабре глава Минпромторга Денис Мантуров на итоговом заседании Общественного совета представил ее основные положения: развитие экспорта, стимулирование производства автокомпонентов и новых технологий. Автоконцерны поддерживают эти идеи, но также заявляют и о своих насущных потребностях. Тут речь идет, конечно же, о деньгах, которые потребуются на развитие поддержки экспорта и субсидий на зарплату разработчиков новых технологий. Вице-премьер Аркадий Дворкович попросил ведомства учесть позицию отрасли.

В автоконцернах полагают, что развитию локализации препятствует недостаток компаний с нужными технологиями и недостаточные объемы для локализации, так как для того, чтобы производство приносило прибыль, необходимо обеспечить определенный объем заказов.

В связи с этим предлагается предоставить поставщикам компонентов господдержку под экспорт (поставки автоконцернам и для сервиса) и субсидии на НИОКР новых технологий. Особый упор, полагают автопроизводители, следует сделать на локализацию силовых агрегатов — автоматических коробок передач и двигателей нового поколения. Также предложено создать государственно-частное агентство для контроля модернизации поставщиков.

Подчеркивается, что государство должно помогать компаниям практически на всех этапах — субсидировать тестирование и сертификацию продуктов, адаптацию версий для экспорта, компенсировать расходы на зарплату инженеров и технологические процессы. Также партнеры требуют считать уровень локализации по юрлицам или по брендам, а не для сегментов или моделей, как это собирается сделать Минэкономразвития.

Другие автопроизводители, в целом, поддерживают мнение коллег-конкурентов.

Фото: Алена Селезнева/ТАСС

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Комментарии (5)

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А как поступательно действуют шельмы...Зарисовки: развитие... набор персонала...модернизация моделей, новая платформа для Нивы, мотор поперек...И в дамки: давай бабки на развитие.
У нас вообще кто нибудь, когда нибудь за отрицательный результат при государственной поддержке ответит?

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0

Только Тазику-Рено покрыли убыток 74 лярда. Мало. Дайте еще.
Дайте еще 20–25 лярда но новую «Шниву» Тазику-GM. А «выхлоп» будет экологический чистый то есть «ноль„(зеро).
У попа была собака.........

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+1

))))))))))))))))))) Хотя на самом деле ничего смешного. Думали хранцузы научат нас вести дела по их буржуйским правилам, ан нет, место все же проклятое...
Французы тоже просекли, что зачем корячиться и пытаться работать, если можно просто челобитную в кремль написать и на карачках с протянутой рукой до кормушки сползать, а там денюжек и отсыпят, главное потом не забыть поделиться с кем положено в таких случаях делиться и тогда источник живительно влаги не иссякнет никогда и кран не перекроют если крановщику хорошо, то и просителю будет неплохо...
Бинго!

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+2

Блин, когда уже тазикмоторс скончается, это какое то бесконечное вливание денег не понятно куда и главное-непонятно зачем. Лошадь которая не работает и только есть овес-ее пускают на колбасу. Здесь же усиленно кормят лошадь-лишь бы не сдохла. Интересно Toyota и Mitsubishi тоже денег клянчят у правительства Японии или все-таки создают то что качественное и конкурентоспособное?

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+7

Вот так. ВАЗ официально запросил денег на развитие... В смысле, на пролюбливание... а точнее — на распил...
Как же так? Ведь путриоты тут из штанов выпрыгивали — кричали, что продажи ВАЗиков растут, что все ок... а оказывается, вон оно чо, Михалыч! «Субсидии на зарплату сотрудников». Прибылей-то, выходит, нету...
А кто сказал, что, если дать ВАЗу денег — прибыли будут?
Да никто: просто «дайте денег». И это работает!
А можно мне тоже денег на развитие отечественного автопрома?
Клянусь, ничего не делать в этом направлении я могу не хуже ВАЗа!
А денег всяко меньше запрошу.
По-моему, нормальное предложение:)

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+7