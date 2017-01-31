АВТОВАЗ и Renault запросили господдержку

Подготовка Минпромторгом стратегии развития автопрома затягивается, поэтому АВТОВАЗ и Renault решили заранее заявить о своих потребностях. Вице-премьер Аркадий Дворкович попросил разработчиков документа учесть их пожелания.

В январе АВТОВАЗ и Renault представили вице-премьеру Аркадию Дворковичу «совместное видение ключевых элементов» стратегии развития автопрома, сообщает «Коммерсантъ» . Стратегия автомобильной промышленности и производства автокомпонентов на период до 2025 года до сих пор только обсуждается, хотя в декабре глава Минпромторга Денис Мантуров на итоговом заседании Общественного совета представил ее основные положения: развитие экспорта, стимулирование производства автокомпонентов и новых технологий. Автоконцерны поддерживают эти идеи, но также заявляют и о своих насущных потребностях. Тут речь идет, конечно же, о деньгах, которые потребуются на развитие поддержки экспорта и субсидий на зарплату разработчиков новых технологий. Вице-премьер Аркадий Дворкович попросил ведомства учесть позицию отрасли.

В автоконцернах полагают, что развитию локализации препятствует недостаток компаний с нужными технологиями и недостаточные объемы для локализации, так как для того, чтобы производство приносило прибыль, необходимо обеспечить определенный объем заказов.

В связи с этим предлагается предоставить поставщикам компонентов господдержку под экспорт (поставки автоконцернам и для сервиса) и субсидии на НИОКР новых технологий. Особый упор, полагают автопроизводители, следует сделать на локализацию силовых агрегатов — автоматических коробок передач и двигателей нового поколения. Также предложено создать государственно-частное агентство для контроля модернизации поставщиков.

Подчеркивается, что государство должно помогать компаниям практически на всех этапах — субсидировать тестирование и сертификацию продуктов, адаптацию версий для экспорта, компенсировать расходы на зарплату инженеров и технологические процессы. Также партнеры требуют считать уровень локализации по юрлицам или по брендам, а не для сегментов или моделей, как это собирается сделать Минэкономразвития.

Другие автопроизводители, в целом, поддерживают мнение коллег-конкурентов.

Подготовить новую стратегию развития автопрома РФ до 2025 года президент поручил еще к марту прошлого года, Минпромторг представил ее в октябре, но вице-премьер Аркадий Дворкович нашел ее сырой и отправил на доработку. По последним данным, стратегию представят в правительство в начале февраля 2017 года.

Срок предыдущей стратегии развития автопрома еще не истек, она должна была действовать до 2020 года, однако стремительное изменение экономической ситуации потребовало внести существенные коррективы.



Фото: Алена Селезнева/ТАСС