Toyota стала мировым лидером по поисковым запросам в интернете

Британский интернет-сервис Quickco составил на основе поисковых запросов Google мировую карту популярности автомобильных брендов в 2016 году. Граждане большинства стран, в том числе России, оказались на удивление непатриотичными в своих интересах.

Сразу скажем, что на составленной британскими аналитиками карте мира есть белые пятна, поскольку статистика интернет-запросов по некоторым странам, например, Северной Корее, по понятным причинам отсутствует. Кроме того во многих странах Google не является основным поисковиком: в России, в частности, большинство интернет-пользователей отдает предпочтение Яндексу, хотя популярность этого поисковика в последнее время падала и Google уже почти его догнал. Однако как глобальный поисковик Google альтернатив пока что не имеет, и только он может дать более-менее внятную картинку об интересах мировой интернет-аудитории, хотя, разумеется, не претендует на истину в последней инстанции.

На мировую карту Quickco нанесены логотипы автомобильных марок, которые чаще всего гуглили жители 193 стран в 2016 году. В 74 странах, в том числе таких крупных, как США, Китай и Австралия, лидером поисковых запросов оказалась Toyota. На втором месте — BMW, ее жаждали интернет-пользователи 51 государства, в том числе родной Германии. На третьем месте оказалась корейская марка Hyundai, информацию о ней очень хотели заполучить жители 17 стран, в том числе России и Индии, при том что лидерами продаж в них являются Lada и Maruti-Suzuki соответственно.

Любопытно, что национальным производителям предпочтение помимо Германии отдали жители всего лишь трех стран: в Швеции чаще всего искали марку Volvo, во Франции — Renault, в Италии — Fiat. В остальных станах автолюбители больше интересовались заграничными марками: например Япония и Великобритания, вопреки широко распиаренной национальной гордости, чаще всего запрашивали у Гугла марку BMW, а не свои национальные бренды.

Зафиксированы на карте и совсем уж курьезные данные по африканскому Нигеру, считающемуся одним из беднейших государств на планете: те его жители, что имеют доступ к интернету, чаще всего гуглили марку Bugatti, выпускающую одни из самых дорогих в мире автомобили.

Карту в высоком разрешении можно посмотреть по ссылке.

На этой неделе стало известно о том, в мире реальных продаж Toyota по итогам прошлого года уступила мировое лидерство Фольксвагену.

Фото: quickco.co.uk