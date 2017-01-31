Видеокамеры «застукали» более 61 млн нарушений ПДД

В 2016 году устройствами фотовидеофиксации было выявлено на 22% больше нарушений, чем в позапрошлом году. Такие данные приводит Госавтоинспекция.





В прошлом году видеокамеры выявили более 61 млн нарушений ПДД, для сравнения: в 2015 году по результатам работы стационарных и передвижных автоматических комплексов было вынесено 50 млн постановлений по делам об административных правонарушениях.



Сегодня камеры фото- и видеофиксации ПДД есть практически во всех регионах России: ими охвачено 8,9 тыс. стационарных и 4,1 тыс. переменных зон контроля. Они фиксируют такие нарушения, как движение автомобилей по выделенным полосам для общественного транспорта, превышение установленной скорости движения, нарушение правил остановки и стоянки, проезд под знак «Въезд запрещен» и на запрещающий сигнал светофора, в том числе на железнодорожных переездах, выявляют факты нарушений в зоне пешеходных переходов. Их работа непрерывно совершенствуется, в том числе расширяется список распознавания видов нарушений.



Аккумулируют данные о нарушениях ПДД и оформляют постановления по делам об административных правонарушениях в региональных центрах автоматизированной фиксации административных правонарушений.



87% от общего количества правонарушений в 2016 году, зафиксированных в автоматическом режиме, или 53 млн, составляют превышения установленной скорости. Большинство камер, а именно 56%, ориентированы конкретно на это нарушение. Таких камер на сегодняшний день более 5 тысяч.



Активно внедряются системы, фиксирующие превышение установленной скорости транспортного средства путем вычисления его средней скорости движения. В 2016 году такие технические средства использовались в 28 субъектах Российской Федерации. По материалам, полученным с комплексов, в прошедшем году вынесено более 3,2 млн постановлений по делам об административных правонарушениях, что составляет 5,3% от общего количества постановлений, вынесенных в отношении собственников транспортных средств в автоматическом режиме.



Также в России установлено 334 комплекса, фиксирующих правила проезда регулируемых перекрестков (в 2015 году их было 272), 302 — выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезда под знак «Въезд запрещен» (в 2015 году их было 258), 43 — фиксирующих нарушения на железнодорожных переездах (в 2015 году — 43), 52 — нарушения в зоне пешеходных переходов (в 2015 году — 34). 635 комплексов фиксируют факты движения транспортных средств по полосам для общественного транспорта (в 2015 году — 414), 526 — нарушения правил остановки и стоянки (в 2015 году — 396), 259 — нарушения требований знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» (в 2015 году — 163 комплекса).



В Госавтоинспекции подчеркивают, что камеры, кроме всего прочего, обладают профилактическим эффектом: в местах их установки снизилось количество аварий и число погибших и пострадавших в них людей. В прошлом году видеокамеры выявили болеенарушений ПДД, для сравнения: в 2015 году по результатам работы стационарных и передвижных автоматических комплексов было вынесенопостановлений по делам об административных правонарушениях.Сегодня камеры фото- и видеофиксации ПДД есть практически во всех регионах России: ими охвачено 8,9 тыс. стационарных и 4,1 тыс. переменных зон контроля. Они фиксируют такие нарушения, как движение автомобилей по выделенным полосам для общественного транспорта, превышение установленной скорости движения, нарушение правил остановки и стоянки, проезд под знак «Въезд запрещен» и на запрещающий сигнал светофора, в том числе на железнодорожных переездах, выявляют факты нарушений в зоне пешеходных переходов. Их работа непрерывно совершенствуется, в том числе расширяется список распознавания видов нарушений.Аккумулируют данные о нарушениях ПДД и оформляют постановления по делам об административных правонарушениях в региональных центрах автоматизированной фиксации административных правонарушений.от общего количества правонарушений в 2016 году, зафиксированных в автоматическом режиме, илисоставляют превышения установленной скорости. Большинство камер, а именноориентированы конкретно на это нарушение. Таких камер на сегодняшний день болееАктивно внедряются системы, фиксирующие превышение установленной скорости транспортного средства путем вычисления его средней скорости движения. В 2016 году такие технические средства использовались всубъектах Российской Федерации. По материалам, полученным с комплексов, в прошедшем году вынесено более 3,2 млн постановлений по делам об административных правонарушениях, что составляетот общего количества постановлений, вынесенных в отношении собственников транспортных средств в автоматическом режиме.Также в России установленокомплекса, фиксирующих правила проезда регулируемых перекрестков (в 2015 году их было 272),— выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и проезда под знак «Въезд запрещен» (в 2015 году их было 258),— фиксирующих нарушения на железнодорожных переездах (в 2015 году — 43),— нарушения в зоне пешеходных переходов (в 2015 году — 34).комплексов фиксируют факты движения транспортных средств по полосам для общественного транспорта (в 2015 году — 414),— нарушения правил остановки и стоянки (в 2015 году — 396),— нарушения требований знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» (в 2015 году — 163 комплекса).В Госавтоинспекции подчеркивают, что камеры, кроме всего прочего, обладают профилактическим эффектом: в местах их установки снизилось количество аварий и число погибших и пострадавших в них людей. Только в столице ежедневно приходится обрабатывать около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации.

Можно ли спрятаться от измерителей скорости? Это выясняли наши авторы, проводя тестирование пленочек, рамочек, линзочек и флакончиков, обещающих автовладельцам стать невидимками на дороге. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС