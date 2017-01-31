FIA WEC: G-Drive Racing остается в классе LMP2

Российская команда G-Drive Racing в сезоне-2017 продолжит выступать в мировом чемпионате гонок на выносливость FIA WEC, сменив поставщика двигателей и часть пилотского состава.

Команда G-Drive Racing остается в классе LMP2, где будет выступать на новом спортпрототипе, построенном в соответствии с изменившимися техническими требованиями регламента. Поставщиком шасси в этом сезоне осталась компания Oreca, однако само шасси новое — Oreca 07. На него будет установлен другой двигатель — Gibson V8 (в прошлом году это был Nissan VK45DE). Команда сообщает, что его мощность на 150 лошадиных сил больше, чем у прошлогоднего мотора, то есть она должна составить около 500 л.с.

Решено поменять и технического партнера — работать с прототипами в сезоне будет TDS Racing, уже более десяти лет обслуживающая автомобили разных чемпионатов и серий, включая эндуранс.

G—Drive Racing вновь меняет пилотский состав. Единственный, кто остается, — Роман Русинов. Его напарником в экипаже станет французский гонщик Пьер Тирье, серебряный призер класса LMP2 серии European Le Mans Series прошлого года и также обладатель «серебра» в марафоне «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2 в 2012 и 2014 годах. Имя третьего пилота будет объявлено позднее. Команда обещает, что это будет спортсмен топ-уровня.

G-Drive Racing, Роман Русинов, world endurance championship, мировой эндуранс, эндуранс, гонки на выносливость, чемпионат мира гонок на выносливость 2017 год станет для G-Drive Racing пятым сезоном в FIA WEC. За прошедшие годы российская команда одержала 15 побед в гонках и завоевала чемпионский титул в классе LMP2. 2016 год она завершила с «бронзой» в том же классе.

Роман Русинов отмечает, что требования к командам-участникам в техническом плане возросли, в 2017 году автомобили LMP2 станут мощнее и быстрее: «К очередному сезону чемпионата мира по гонкам на выносливость готовимся с новыми силами. Скажу честно, что собрать воедино все слагаемые для достижения самых высоких целей было непросто. В этом году изменился технический регламент, что потребовало поиска нового поставщика прототипа и двигателя. Над этим мы работали последние шесть месяцев и в итоге остановили свой выбор на новой модели Oreca. Мы считаем, что эта машина будет самой быстрой. Старта сезона ждем с оптимизмом. Наша цель —- только победы».

G—Drive Racing планирует принять участие во всех девяти этапах сезона FIA WEC, включая марафон «24 часа Ле-Мана», куда команда уже получила персональное приглашение от организаторов — благодаря своим высоким успехам в предыдущие годы.

Календарь FIA WEC в 2017 году

16 апреля — «6 часов Сильверстоуна» (Великобритания)

6 мая — «6 часов Спа» (Бельгия)

17–18 июня — «24 часа Ле-Мана» (Франция)

16 июля — «6 часов Нюрбургринга» (Германия)

3 сентября — «6 часов Мехико» (Мексика)

16 сентября — «6 часов Остина» (США)

15 октября — «6 часов Фудзи» (Япония)

5 ноября — «6 часов Шанхая» (Китай)

18 ноября — «6 часов Бахрейна» (Бахрейн)