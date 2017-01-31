FIA WEC: G-Drive Racing остается в классе LMP2

Российская команда G-Drive Racing в сезоне-2017 продолжит выступать в мировом чемпионате гонок на выносливость FIA WEC, сменив поставщика двигателей и часть пилотского состава.

Команда G-Drive Racing остается в классе LMP2, где будет выступать на новом спортпрототипе, построенном в соответствии с изменившимися техническими требованиями регламента. Поставщиком шасси в этом сезоне осталась компания Oreca, однако само шасси новое — Oreca 07. На него будет установлен другой двигатель — Gibson V8 (в прошлом году это был Nissan VK45DE). Команда сообщает, что его мощность на 150 лошадиных сил больше, чем у прошлогоднего мотора, то есть она должна составить около 500 л.с.

Решено поменять и технического партнера — работать с прототипами в сезоне будет TDS Racing, уже более десяти лет обслуживающая автомобили разных чемпионатов и серий, включая эндуранс.

GDrive Racing вновь меняет пилотский состав. Единственный, кто остается, — Роман Русинов. Его напарником в экипаже станет французский гонщик Пьер Тирье, серебряный призер класса LMP2 серии European Le Mans Series прошлого года и также обладатель «серебра» в марафоне «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2 в 2012 и 2014 годах. Имя третьего пилота будет объявлено позднее. Команда обещает, что это будет спортсмен топ-уровня.

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G-Drive Racing, Роман Русинов, world endurance championship, мировой эндуранс, эндуранс, гонки на выносливость, чемпионат мира гонок на выносливость2017 год станет для G-Drive Racing пятым сезоном в FIA WEC. За прошедшие годы российская команда одержала 15 побед в гонках и завоевала чемпионский титул в классе LMP2. 2016 год она завершила с «бронзой» в том же классе.
2017 год станет для G-Drive Racing пятым сезоном в FIA WEC. За прошедшие годы российская команда одержала 15 побед в гонках и завоевала чемпионский титул в классе LMP2. 2016 год она завершила с «бронзой» в том же классе.

Роман Русинов отмечает, что требования к командам-участникам в техническом плане возросли, в 2017 году автомобили LMP2 станут мощнее и быстрее: «К очередному сезону чемпионата мира по гонкам на выносливость готовимся с новыми силами. Скажу честно, что собрать воедино все слагаемые для достижения самых высоких целей было непросто. В этом году изменился технический регламент, что потребовало поиска нового поставщика прототипа и двигателя. Над этим мы работали последние шесть месяцев и в итоге остановили свой выбор на новой модели Oreca. Мы считаем, что эта машина будет самой быстрой. Старта сезона ждем с оптимизмом. Наша цель —- только победы».

GDrive Racing планирует принять участие во всех девяти этапах сезона FIA WEC, включая марафон «24 часа Ле-Мана», куда команда уже получила персональное приглашение от организаторов — благодаря своим высоким успехам в предыдущие годы.

Календарь FIA WEC в 2017 году

  • 16 апреля — «6 часов Сильверстоуна» (Великобритания)
  • 6 мая — «6 часов Спа» (Бельгия)
  • 17–18 июня — «24 часа Ле-Мана» (Франция)
  • 16 июля — «6 часов Нюрбургринга» (Германия)
  • 3 сентября — «6 часов Мехико» (Мексика)
  • 16 сентября — «6 часов Остина» (США)
  • 15 октября — «6 часов Фудзи» (Япония)
  • 5 ноября — «6 часов Шанхая» (Китай)
  • 18 ноября — «6 часов Бахрейна» (Бахрейн)

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G-Drive Racing, Роман Русинов, world endurance championship, мировой эндуранс, эндуранс, гонки на выносливость, чемпионат мира гонок на выносливостьЭкипаж Романа Русинова продолжит выступать под номером 26.
Экипаж Романа Русинова продолжит выступать под номером 26.

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