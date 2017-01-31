ВС пояснил, как доказать, что за рулем был другой водитель

Избежать наказания, если нарушение совершил другой водитель, а зафиксировано оно камерой фотовидеофиксации, все-таки можно. Верховный суд представил схему, по которой должен действовать автовладелец.

Жительнице Перми Е. Новаковской пришел штраф за проезд на красный. Поскольку семь месяцев назад она уже попадалась на этом нарушении, его размер составил 5 тысяч рублей. Напомним, что согласно статье КоАП 12.12 ч. 1, если видеокамеры зафиксируют, что водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал, то штраф составит 1000 рублей, при повторном нарушении придется выложить уже в пять раз больше. Гражданка решила обжаловать постановление, сообщает «Российская газета», и заявила, что в тот день не она управляла автомобилем, и предоставила справку с места работы, что в момент нарушения она находилась на рабочем месте. Также она предъявила полис ОСАГО с вписанным в него другим водителем, допущенным к управлению и признание дочери, где та сообщала, что именно она была за рулем в момент видеофиксации нарушения. По закону за любое нарушение к ответственности привлекается водитель, но если оно зафиксировано камерой, наказание накладывается на собственника автомобиля. Законодательство предусматривает возможность переложить вину на другого, если автовладелец докажет, что не он был за рулем.

Суд счел доводы Новаковской неубедительными и оставил штраф в 5 тысяч рублей в силе, вышестоящая судебная инстанция также посчитала доводы гражданки необоснованными, и только Верховный суд принял ее оправдания, так как доказательствами, подтверждающими факт нахождения автомобиля во владении (пользовании) другого лица, могут, в частности, быть доверенность на право управления другим лицом и полис ОСАГО, в котором имеется запись о допуске к управлению этой машиной такого лица. Доказательством могут быть договор аренды или лизинга транспортного средства, показания свидетелей и (или) лица, непосредственно управлявшего транспортным средством в момент фиксации административного правонарушения.

В совокупности представленные Новаковской доказательства позволяют сделать вывод, что за рулем в момент нарушения находилась ее дочь. Поэтому Верховный суд отменил постановление инспектора ЦАФАП и решения нижестоящих судебных инстанций, а производство по делу прекратил.

Таким образом, теперь доказать, что за рулем находился не собственник автомобиля, а другой человек, можно не только в суде. Однако стоит учитывать, что у автовладельца есть десять дней на обжалование постановления. Он может представить доказательства в ведомство, которое выписало постановление. Тогда оштрафуют не собственника, а того человека, который действительно был за рулем. Если же с момента совершения правонарушения прошло более двух месяцев, то инспектор никого уже привлечь к ответственности не сможет.

В прошлом году с помощью камер фотовидеофиксации удалось выявить более 61 млн нарушений ПДД. Такие данные приводит Госавтоинспекция.

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Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС