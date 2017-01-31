Прощание с седьмым «Призраком»: Rolls-Royce прекратил выпуск модели Phantom

Мастера фабрики Rolls-Royce в Гудвуде изготовили последний экземпляр флагманского лимузина Phantom седьмого поколения. Следующий, восьмой «Призрак» может быть представлен уже ближайшей осенью.

Фирма Rolls-Royce еще в марте прошлого года объявила о том, что седьмое поколение модели Phantom, выпускаемое с 2003 года, находится в конце своего жизненного пути, и вот его последний день настал: 31 января 2017 года ворота фабрики в Гудвуде покинул последний Phantom VII в удлиненной модификации EWB, цвета blue velvet, с литой серебряной фигуркой «богини экстаза» на капоте и уникальным, оформленным в морской тематике интерьером.

Седьмой «Призрак» — это первая модель Роллс-Ройса, разработанная с нуля при помощи специалистов BMW и носящая в своих недрах множество немецких узлов и агрегатов (например, атмосферный 6,7-литровый мотор V12 мощностью 460 л.с.), но клиентам Rolls-Royce об этом стараются напоминать как можно реже. Сразу после дебюта Phantom VII вызвал яростные споры в кругу автомобильных эстетов и поборников британских традиций из-за своего тяжеловесного, не вполне элегантного дизайна, но клиенты, особенно из Ближнего Востока, тепло встретили новинку и обеспечили ей стабильный спрос, немало «Призраков» эксплуатируется и в России. Всего семейство Phantom VII включало четыре типа кузова: седан, лимузин, купе и кабриолет.

Новый, восьмой Phantom должен впервые выйти на публику в этом году (вероятно, это случится в сентябре на автосалоне во Франкфурте) и поступит в продажу в 2018 году. Будущий флагман разделит алюминиевую платформу с первым вседорожником марки, известным под именем Cullinan.

В ближайшее время модельный ряд Rolls-Royce будет состоять всего из трех моделей — седана Ghost, купе Wraith и кабриолета Dawn. Первые две с марта прошлого года доступны в специальном «готическом» исполнении Black Badge.

Летом прошлого года фирма Rolls-Royce представила концепткар Vision Next 100, который, по мнению создателей, должен ознаменовать поворотный момент в истории автомобилестроения.

Фото: Rolls-Royce