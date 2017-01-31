Новый Jeep Compass навел стрелку на Россию

Российское представительство концерна Fiat Chrysler Automobiles анонсировало старт продаж компактного вседорожника Jeep Compass второго поколения. У дилеров автомобиль появится во второй половине текущего года.

В модификации Trailhawk новый Jeep Compass имеет увеличенный до 229 мм дорожный просвет.

Продажи нового Компаса, официально представленного лишь осенью прошлого года, не начались еще даже в США, а модель уже засветилась на русскоязычном сайте марки Jeep. Цены и комплектации пока что не названы, но учитывая, что модель позиционируется между Renagade и Cherokee, можно ожидать, что минимальная цена будет в районе 1,5 млн рублей.

Compass второго поколения позиционируется как глобальная модель и для него предусмотрена довольно широкая палитра силовых агрегатов. Двигателей зарезервировано пять: три бензиновых и два дизельных, однако официально анонсирована пока только 2,4-литровая атмосферная бензиновая «четверка» мощностью 180 л.с.

Compass построен на той же платформе, что и субкомпактный кроссовер Renegade.

Базовые версии будут переднеприводными, оснащенными 6-ступенчатой МКП либо 6-ступенчатой гидромеханической АКП японской фирмы Aisin. Полноприводным Компасам положен более современный, но уже получивший репутацию капризного 9-ступенчатый немецкий автомат ZF. К счастью, полноприводные модификации также будут доступны на «ручке».

Разумеется, у нового Компаса будет фирменная оффроудная модификация Trailhawk с увеличенным дорожным просветом, «ползущей» первой передачей АКП, пятью режимами работы управляющей электроники (автоматический, снег, песок, грязь, камни), принудительной блокировкой межосевой муфты и умными ассистентами при движении по склонам.

Jeep обещает, что Compass станет самым проходимым автомобилем в своем классе — смелое заявление, которое эксперты «За рулем» в свое время обязательно проверят.

Осенью этого года марка Jeep представит новое поколение вседорожника Wrangler.

Весной прошлого года оффроудную модификацию Trailhawk получил Jeep Grand Cherokee.

Фото: Jeep