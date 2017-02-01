Привет с Севера: кроссовер Kia Stonic в боевой готовности

Прототип субкомпактного кроссовера Kia с вероятным названием Stonic попал в объектив фотошпиона.

Закамуфлированный паркетник Hyundai размерного класс B неоднократно фотографировали папарацци, а вот его «кузен» от марки Kia пока только начинает появляться в «шпионской» хронике. Прототип заснят во время испытаний на севере Швеции. Пока что составить полное впечатление об автомобиле не позволяет «камуфляж», так что слушаем осведомленные источники, которые в курсе примерного облика Stonic.

Инсайдеры сообщают: на облик товарной машины повлияет концепткар Provo, отличающийся этакой сдержанной агрессией. Нам же кажется, что сходство между ними будет едва заметным — Stonic скорее напомнит приподнятый хэтчбек Kia Rio.

Что касается техники, то и здесь есть белые пятна. До сих пор неизвестно, предложат ли кроссовер с полным приводом или же потенциальным покупателям, как в случае с Peugeot 2008, придется довольствоваться строго моноприводными исполнениями. В палитру моторов наверняка войдет 1,0-литровый бензиновый трехцилиндровый агрегат с турбонагнетателем и дизель «один и четыре». Атмосферные бензиновые агрегаты объемом 1,25 и 1,4 л? Такие движки есть у Rio, но не факт, что они войдут в номенклатуру вооружения паркетника. Премьера Stonic ожидается в рамках Франкфуртского автосалона в сентябре.

Одной из главных новинок Детройтского мотор-шоу стал фастбек Kia Stinger . Этот автомобиль классической компоновки — самый динамичный в истории корейской марки.

Kia Stinger Вероятно, со временем у Stinger появится грузопассажирская версия. Гипотетическое изображение спортивного универсала уже публиковалось в интернете.

Фото: Motor1