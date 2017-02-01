Наигрались: пикап SsangYong Actyon Sports стремится к традиционализму

Грузовичок Actyon Sports нового поколения исправит некоторые недостатки современного трака. В частности, внешний вид утратит спорную оригинальность, а значит, привлечет больше поклонников машин данного типа.

SsangYong Actyon Sports — натура противоречивая. С одной стороны, «кореец» обладает всеми традиционными пикаповскими ценностями в виде рамы, балки заднего моста и полноприводной трансмиссии с бездифференциальным подключением передней оси, а с другой — способен оттолкнуть потенциальных покупателей чересчур специфичной внешностью, балансирующей на тонкой грани между оригинальностью и дисгармонией. В компании это понимают и, судя по всему, перерисовали внешность автомобиля.

Судя по прототипу, передние стойки установлены более вертикально. А еще, если присмотреться, создается впечатление, будто задние двери стали длиннее. Полагаем, это не иллюзия и инженеры всерьез занялись удобством посадки и высадки, параллельно увеличив пространство для ног задних пассажиров.

О гамме моторов пока ничего не известно. На некоторых рынках автомобиль присутствует, причем в той же Великобритании он зовется не Actyon Sports, а Musso Pick-up. Россию же он покинул несколько лет назад.

В конце января компания SsangYong заявила о возобновлении отечественных продаж. Дилеры уже предлагают кроссовер Tivoli.

Паркетник SsangYong Actyon, который за пределами России знают под именем Korando C, уже успел обновиться во второй раз.

Фото: Motor1