«Двойной форсаж»: новая Honda S2000 разотрет традиции в пыль

В следующем году хондовцы, вероятно, представят наследника знаменитого родстера S2000. Те, кто ждет спорткар с атмосферным высокооборотным мотором, останутся разочарованными.

Слухи о хондовской модели, которая занимала бы строчку ниже суперкара NSX, ходят уже давно. Интересно, что ряд западных СМИ называют таинственный спорткар преемником заднеприводного родстера S2000, хотя, судя по всему, родство между машинами не планируется: новинка будет полностью отличаться от легендарного «двухтысячника» как стилистически, так и технологически.

По некоторым данным, японский автомобиль может напомнить NSX экстерьером и среднемоторной компоновкой (вероятный облик — на патентных изображениях). Но это еще не все. Издание Car and Driver узнало, что проект получит не атмосферник с «формульным» характером, а 2,0-литровую «четверку» с турбонагнетателем и механическим компрессором, выдающую свыше 320 л.с. Отметим, что в мире не так уж много агрегатов с системой комбинированного наддува. Сразу вспоминается фольксвагеновский Twincharger объемом 1,4 л, 2,0-литровый мотор Drive-E на модификациях Volvo T6 и… легендарная B-групповая Lancia Delta S4. Наверняка двигатель будет работать в паре с 8-ступенчатым преселективным роботом с двумя сцеплениями, но не исключается и механическая коробка передач.

Японский спорткар окутан тайнами и пока остается лишь гадать о возможных сроках его появления. Есть вероятность дебюта в рамках Парижского автосалона в сентябре 2018 года, хотя премьерный показ может состояться и на выставке в Лос-Анджелесе двумя месяцами позже. Рождение автомобиля приурочат к 70-летию марки.

Honda и General Motors планируют организовать в Штатах совместный выпуск силовых установок на водородных топливных элементах для будущих экологически чистых моделей.

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Фото: Motor1