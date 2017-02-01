Новый SEAT Ibiza скопировал старшего брата

Знакомьтесь, SEAT Ibiza пятого поколения. И ошибки здесь нет: автомобиль действительно как две капли похож на более крупную модель Leon.

Теперь Ibiza впору считать «львенком». Модель новой генерации выполнена не просто в единой стилистике с хэтчбеком Leon гольф-класса, а буквально копирует ее. Наиболее заметные отличия — на уровне деталей: головная оптика Ибицы отличается от фар Леона отсутствием дополнительных треугольных секций у радиаторной решетки, а в задних стойках автомобиля размерного класса B четырехгранные окошки, а не «треугольники». С кормы разница между «испанцами» еще заметнее: фонари новинки короче и целиком находятся на боковинах кузова. Напомним, что оптика старшего хэтчбека частично расположена на крышке багажника.

Родство между Ибицей и Леоном не только стилистическое. Новинка сменила прежнее шасси A05 на платформу MQB в укороченной версии A0 (в основе модели размерного класса C также модульная переднеприводная «тележка» MQB) и стала крупнее. Длина и высота практически прежние (4059 и 1444 мм), колесная база увеличилась аж на 95 мм, до 2564 мм, а вширь хэтчбек разросся на 87 мм и теперь в «плечах» у него 1780 мм. Передняя колея приросла 60 мм, а задняя — 48 мм. Разумеется, автомобиль стал заметно просторнее: производитель сообщает об увеличении запаса для ног на втором ряду на 35 мм и объеме багажника в 355 л против 292 л у модели прошлого поколения.

В палитру двигателей войдет наддувный «литр», который работает как на бензине (95 и 115 л.с.), так и на метане (90 л.с.), а также дизель объемом 1,6 л в вариантах мощности 80, 95 и 115 л.с. Ближе к концу года появится спортверсия с новым бензиновым 1,5-литровым мотором, выдающая 150 «лошадей». Модификации мощностью 95 л.с. и меньше будут оснащаться 5-ступенчатой механикой, а исполнения помощнее — также и 7-ступенчатыми преселективными роботами DSG с двумя сцеплениями. В перечне дополнительного оборудования числится мультимедийная система с 8-дюймовым монитором, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, светодиодная оптика и камера заднего вида. Премьера состоится в рамках Женевского мотор-шоу весной.

До конца нынешнего года сеатовцы представят субкомпактный кроссовер по имени Arona .

Компания SEAT планирует расширить линейку паркетников. Вэн Alhambra заменят семиместным кроссовером по мотивам концепткара 20V20.

Фото: SEAT