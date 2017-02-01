Персональный Demon: чудовищный Dodge примет лишь водителя

Мы продолжаем с большим интересом следить за раскрытием технических данных нового злющего масл-кара Dodge Challenger SRT Demon, который в фирменной табели о рангах займет строчку над исполнением Hellcat. Как мы помним, автомобиль будет заметно легче своего 707-сильного собрата, и теперь, наконец-то, появилась конкретика, за счет чего.
«Демон» сбросит 97,5 кг — массу снизят точечно, избавив автомобиль от всего, что способно помешать сумасшедшему ускорению. Например, от… людей! Водитель, конечно же, предусмотрен, а вот задний диван выкинут и даже переднего пассажирского места не оставят (хотя, полагаем, его могут предложить в качестве опции)! На этом удастся скостить примерно 51,2 кг. Ради снижения массы из автомобиля удалят шумоизоляцию (минус 8,2 кг), применят пустотелые стабилизаторы поперечной устойчивости, сэкономив еще 8,6 кг. Достанется и тормозным механизмам: 14,2-дюймовые передние диски с четырехпоршневыми суппортами установят вместо 15,4-дюймовых с шестипоршневыми «якорями», снизив массу еще на 8,2 кг. Примерно столько же выиграют с переходом на другие колесные диски диаметром 18 дюймов. Количество динамиков аудиосистемы урежут до двух, а запасное колесо выбросят за ненадобностью.
По некоторым данным, SRT Demon будет мощнее, чем Hellcat, но параметры пока неизвестны. Зато компания уже удивила комплектацией — монстр с завода выйдет на дрэговых шинах! Премьера чудовищной бестии состоится в апреле на Нью-Йоркском мотор-шоу.
- Недавно в Сети появилось видео, посвященное новой части фильма «Форсаж» (Fast 8), где, предположительно, фигурирует Dodge Challenger SRT Demon.
- Dodge Challenger нового поколения будет совсем другим. По некоторым данным, его разработают на шасси Alfa Romeo Giulia и представят только после 2020 года.
Фото, видео: youtube