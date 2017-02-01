Персональный Demon: чудовищный Dodge примет лишь водителя

Завеса тайны над экстремальным масл-каром медленно, но поднимается, обнажая удивительные подробности!

Мы продолжаем с большим интересом следить за раскрытием технических данных нового злющего масл-кара Dodge Challenger SRT Demon, который в фирменной табели о рангах займет строчку над исполнением Hellcat. Как мы помним, автомобиль будет заметно легче своего 707-сильного собрата, и теперь, наконец-то, появилась конкретика, за счет чего.

«Демон» сбросит 97,5 кг — массу снизят точечно, избавив автомобиль от всего, что способно помешать сумасшедшему ускорению. Например, от… людей! Водитель, конечно же, предусмотрен, а вот задний диван выкинут и даже переднего пассажирского места не оставят (хотя, полагаем, его могут предложить в качестве опции)! На этом удастся скостить примерно 51,2 кг. Ради снижения массы из автомобиля удалят шумоизоляцию (минус 8,2 кг), применят пустотелые стабилизаторы поперечной устойчивости, сэкономив еще 8,6 кг. Достанется и тормозным механизмам: 14,2-дюймовые передние диски с четырехпоршневыми суппортами установят вместо 15,4-дюймовых с шестипоршневыми «якорями», снизив массу еще на 8,2 кг. Примерно столько же выиграют с переходом на другие колесные диски диаметром 18 дюймов. Количество динамиков аудиосистемы урежут до двух, а запасное колесо выбросят за ненадобностью.

По некоторым данным, SRT Demon будет мощнее, чем Hellcat, но параметры пока неизвестны. Зато компания уже удивила комплектацией — монстр с завода выйдет на дрэговых шинах! Премьера чудовищной бестии состоится в апреле на Нью-Йоркском мотор-шоу.

Недавно в Сети появилось видео, посвященное новой части фильма «Форсаж» (Fast 8), где, предположительно, фигурирует Dodge Challenger SRT Demon

Dodge Challenger нового поколения будет совсем другим. По некоторым данным, его разработают на шасси Alfa Romeo Giulia и представят только после 2020 года.

Фото, видео: youtube