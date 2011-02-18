Большой премиальный «сарай» с экономичным дизельным двигателем и механической коробкой передач — жанр, понятный только европейским автолюбителям. И новый баварский Touring 5-й серии, разумеется, имеет такую модификацию.

Вслед за новым седаном поколения G30, дебютировавшим в октябре, фирма BMW выкатила его грузопассажирскую версию с индексом G31 — пока, правда, только виртуально, живая премьера состоится в марте на автосалоне в Женеве. Новый баварский «сарай», разумеется, по всем ключевым показателям лучше предшественника F11. Так, объем багажника вырос с 560 до 570 л, а со сложенными задними сиденьями — с 1670 до 1700 л. Стало быть, теперь по этому показателю BMW 5-й серии Touring превосходит Audi A6 Avant (565–1680 л), но все еще заметно отстает от универсала Mercedes-Benz E-класса (640–1820 л).

К отличительным особенностям «пятерки-сарая» относятся задняя самовыравнивающая по высоте пневмоподвеска и алюминиевая багажная дверь с электроприводом и отдельно открывающимся окошком. Новый универсал стал примерно на 100 кг легче и на 11% экономичнее предыдущего в сопоставимых модификациях.

Базовой версией значится заднеприводный 520d Touring с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 190 л.с. и 6-ступенчатой МКП, его же можно заказать с 8-ступенчатым автоматом, на все прочие версии ставится только АКП.

BMW 530d Touring с 6-цилиндровым рядным дизелем мощностью 265 л.с. можно выбрать как в заднеприводном исполнении, так и с полным приводом xDrive.

Младшая бензиновая модификация 530i Touring (252 л.с.) имеет привод только на задние колеса, более мощная 540i Touring (340 л.с.) — только полный.

В будущем линейка предлагаемых модификаций будет расширена, а все вышеперечисленные можно дополнить такими влияющими на управляемость опциями, как заниженная на 10 мм спортивная подвеска, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, адаптивные амортизаторы и рулевой механизм с переменным передаточным отношением (доступен только для заднеприводных модификаций).

В Европе новый универсал BMW 5-й серии поступит в продажу в июле, а на других рынках его можно не ждать — в этой ценовой категории весь остальной мир предпочитает кроссоверы или хотя бы кросс-версии универсалов, в пластиковом обвесе и с увеличенным дорожным просветом, но баварская фирма в этом формате пока что не отметилась — видимо, не ее это стезя.

В январе фирма BMW объявила в России о начале приема заказов на высокотехнологичный городской хэтчбек i3 с гибридной силовой установкой. Цена — от 4 360 000 рублей.

В кузове новой «пятерки» совсем нет элементов из карбона, как у родственной «семерки» поколения G11/G12, и вот почему.

Фото: BMW