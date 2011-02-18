Видеокамеры уже штрафуют за нарушения на пешеходном переходе

С помощью системы видеофиксации нарушений в Москве будут ловить водителей, которые не пропускают пешеходов на зебре. Аппаратуру запустили в тестовом режиме в конце прошлого года.

Столичные водители стали получать штрафы с видеокамер за непропуск пешеходов. Штраф за это нарушение составляет 1,5 тыс. рублей и, как утверждают в столичном ЦОДД, из тысячи выписанных штрафов пока не было ни одного обжалования. Водители не усомнились в том, что нарушение действительно было, так как камера позволяет точно установить скорость и траекторию движения и понять, была ли возможность пропустить пешехода или тот выскочил перед машиной в последний момент, сообщает сетевое издание m24.ru. То есть доказательной базы для штрафа вполне достаточно.



Пока не решено, сколько таких камер появится в Москве в этом году, но в ЦОДД обещают очень серьезно подойти к выбору мест для их установки.

Недавно ГИБДД представила статистику работы видеокамер: в 2016 году с их помощью было зафиксировано более 61 млн нарушений ПДД, для сравнения: в 2015 году — 50 млн.

Если нарушение зафиксировано камерой фотовидеофиксации, то водитель может доказать, что не он был за рулем в данный момент. Как это сделать, объяснили в Верховном суде России.

Фото: Александр Николаев/ТАСС