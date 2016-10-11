В Минпромторге рассказали, сколько моделей автомобилей уже оснащено системой ЭРА-ГЛОНАСС

Ведомство собрало автопроизводителей, чтобы прояснить нерешенные вопросы по установке системы экстренного реагирования при авариях. По итогам встречи было решено разработать еще и упрощенный порядок добровольного дооборудования этой системой автомобилей, выпущенных до 1 января 2017 года.

Руководствуясь поручением президента, Минпромторг и автопроизводители активно расширяют число новых автомобилей, оснащенных устройствами вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

31 января замминистра промышленности и торговли Александр Морозов провел совещание с крупнейшими автопроизводителями России: АВТОВАЗом, «Группой ГАЗ», КАМАЗом, «Тойотой», «Ниссаном», «Фольксвагеном», Kia, «Автотором», Peugeot, «Ситроеном», Hyundai, Mercedes-Benz, Renault, а также представителями Росстандарта, Минтранса, Евразийской экономической комиссии, ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и других предприятий и организаций.

На совещании обсудили вопросы, связанные со вступлением в силу с 1 января 2017 года требований об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение на территории Евразийского экономического союза, устройствами (системами) вызова экстренных оперативных служб. Как известно, исключение составляют автомобили, оценка соответствия которых была проведена до 1 января 2017 года. У автопроизводителей никаких вопросов, связанных с сертификацией, не оказалось.

Росстандарт отчитался, что на сегодняшний день выдано 321 Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и 71 Одобрение типа шасси (ОТШ) на транспортные средства/шасси с установленными устройствами или системами вызова экстренных оперативных служб (системой ЭРА-ГЛОНАСС). Система во всех сертифицированных автомобилях работает нормально, время передачи данных о ДТП службам экстренного реагирования составляет менее 20 секунд.

В 2016 году в системе ЭРА-ГЛОНАСС было зарегистрировано более 161 тыс. автомобилей отечественных марок и иномарок, принято и обработано около 120 тыс. вызовов.

Участники встречи договорились разработать и представить в правительство в первом квартале 2017 года упрощенный порядок добровольного дооборудования системой вызова экстренной помощи автомобилей, выпущенных в эксплуатацию ранее 1 января этого года.