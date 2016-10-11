В Минпромторге рассказали, сколько моделей автомобилей уже оснащено системой ЭРА-ГЛОНАСС

Руководствуясь поручением президента, Минпромторг и автопроизводители активно расширяют число новых автомобилей, оснащенных устройствами вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
31 января замминистра промышленности и торговли Александр Морозов провел совещание с крупнейшими автопроизводителями России: АВТОВАЗом, «Группой ГАЗ», КАМАЗом, «Тойотой», «Ниссаном», «Фольксвагеном», Kia, «Автотором», Peugeot, «Ситроеном», Hyundai, Mercedes-Benz, Renault, а также представителями Росстандарта, Минтранса, Евразийской экономической комиссии, ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и других предприятий и организаций.
На совещании обсудили вопросы, связанные со вступлением в силу с 1 января 2017 года требований об обязательном оснащении всех пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение на территории Евразийского экономического союза, устройствами (системами) вызова экстренных оперативных служб. Как известно, исключение составляют автомобили, оценка соответствия которых была проведена до 1 января 2017 года. У автопроизводителей никаких вопросов, связанных с сертификацией, не оказалось.
Росстандарт отчитался, что на сегодняшний день выдано 321 Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и 71 Одобрение типа шасси (ОТШ) на транспортные средства/шасси с установленными устройствами или системами вызова экстренных оперативных служб (системой ЭРА-ГЛОНАСС). Система во всех сертифицированных автомобилях работает нормально, время передачи данных о ДТП службам экстренного реагирования составляет менее 20 секунд.
В 2016 году в системе ЭРА-ГЛОНАСС было зарегистрировано более 161 тыс. автомобилей отечественных марок и иномарок, принято и обработано около 120 тыс. вызовов.
Участники встречи договорились разработать и представить в правительство в первом квартале 2017 года упрощенный порядок добровольного дооборудования системой вызова экстренной помощи автомобилей, выпущенных в эксплуатацию ранее 1 января этого года.
- Напомним, из-за вступившего с января требования об оснащении транспортных средств системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС на Дальнем Востоке скопилось много автомобилей, которые таможенники не могут выдать владельцам в связи с отсутствием обязательного оборудования. Проблемой был вынужден заняться полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который пообещал разобраться в сложившейся ситуации. Был ли решен вопрос с этими автомобилями на вчерашней встрече, не сообщается.
- Между тем Белоруссия продлила до 31 декабря 2018 года выпуск в обращение транспортных средств без их оснащения устройствами вызова экстренных оперативных служб. Эта норма должна была стать обязательной для всех стран Таможенного союза.