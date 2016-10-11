Автомобили марки DS выдворят из шоу-румов Citroen

На фоне скромных продаж автомобилей своего нового премиального бренда французский производитель решил сильнее дистанцировать их от «простонародных» Ситроенов. Со следующего года все модели DS будут реализовываться через собственную дилерскую сеть.

В 2016 году марка DS продала по миру всего 86 тыс. автомобилей, на 16% меньше, чем в 2015-м, а лучшим годом для премиального бренда на данный момент остается 2012-й, тогда удалось сбыть 129 тыс. единиц продукции. Самое обидное, что «дэ-эсы» теряют популярность на китайском рынке, на который стратеги PSA возлагали большие надежды: в прошлом году зажиточные граждане Поднебесной приобрели только 16 тыс. автомобилей DS, на 25% меньше, чем в 2015-м, притом что общий объем авторынка Китая в 2016 году вырос на 15% и достиг астрономических 24,4 млн.

Комментируя агентству Reuters текущую ситуацию, глава французского люксового бренда Ив Бонфон заявил, что обратить кривую продаж в рост должна дистрибуция автомобилей DS через отдельную дилерскую сеть, ее создание начнется в 2018 году. То есть необходимо, чтобы посетители автосалонов не могли визуально сравнить модели DS и Citroen и не путали их, что пока что наблюдается повсеместно — во многих интернет-каталогах DS по-прежнему является поддиректорей Ситроена.

Разумеется, рассчитывать на увеличение спроса без новых моделей было бы наивно, и они появятся: в апреле на Шанхайском автосалоне должна дебютировать новая флагманская модель для Китая, а примерно через два года марка представит гибридный кроссовер для Европы. Кроме того, по слухам, может стать серийным и показанный в прошлом году в Женеве электрический концептуальный спорткар DS E-Tense.

  • В прошлом году французская премиальная марка вывела на российский рынок две новинки — модернизированные хэтчбеки DS 3 и DS 4.
  • После 2020 года китайская линейка DS начнет пополняться электромобилями местного производства на новой модульной платформе e-CMP.

Фото: DS

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Комментарии (2)

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DSы слишком французские, чтобы их покупали не французы. В своё время, ещё до кризиса, я смотрел эти автомобили. DS3 — попсовая повозка из серии Mini Cuper, а у DS4 при завышенной цене не опускаются стёкла в задних дверях потому, что дизайн посчитали важнее практичности. Так что ничего удивительного в падении продаж нет.

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такая глупость! не скрыть пролетарского происхождения, как не старайся, только деньги на шоурумы потратят

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