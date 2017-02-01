Красноярца заставили вернуть ребенка только под угрозой лишения прав

После развода отец, несмотря на постановление суда, решил единолично воспитывать ребенка. В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам.

Судебные приставы Красноярска помогли матери вернуть своего ребенка, сообщает УФССП России по Красноярскому краю.

После развода у экс-супругов возникли разногласия, с кем будет жить их общий ребенок. Суд постановил, что трехлетний малыш будет жить с матерью, однако отец выкрал ребенка, поселил его у себя и не разрешал видеться с мамой. Добровольно исполнять решение суда он наотрез отказывался, и тогда судебные приставы решили действовать жестко.

Как известно, неисполнение решения суда карается штрафом, в данном случае он составил 5 тыс. рублей. Также гражданину создали некомфортные условия, а именно ограничили в праве управления транспортным средством. Этого оказалось достаточно, чтобы он передал ребенка матери и заплатил исполнительский сбор.

Подробнее о том, за что могут лишь водительских прав, читайте в материале нашего автора.

В прошлом году судебные приставы забрали у злостного неплательщика штрафов автомобиль премиум-класса. Мужчина ухитрился задолжать...160 тыс. рублей.

Фото: Сергей Николаев/ТАСС