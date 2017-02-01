Зимой в Москве ремонтируют до 400 кв. м дорог ежедневно

Ремонтировать дороги зимой можно и нужно, утверждает начальник производственного комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» Максим Михайлов.

Ремонтировать дороги приходится постоянно, ведь разрушения сказываются на скорости автомобильного потока и приводят к авариям. Поэтому дорожники занимаются этим в любую погоду, чем иногда приводят в негодование граждан, считающих, что такое латание бесполезно и это выброшенные деньги. С ними не согласен начальник производственного комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» Максим Михайлов, и он объяснил агентству городских новостей «Москва » почему.Конечно, до наступления теплой погоды другие виды ремонта дорог, кроме аварийного ямочного, невозможны. Однако дорогами нужно заниматься все время, их необходимо поддерживать в нормативном состоянии. Кроме того, если не ремонтировать дороги зимой, понадобятся куда большие вложения на их восстановление во время короткого теплого сезона. Так, из-за перепадов температур небольшая трещина в дорожном полотне быстро может стать заметной выбоиной.

Зимой просто происходит смена технологий по ремонту асфальто-бетонного покрытия — применяется особая смесь, предназначенная для аварийного ремонта при неблагоприятных погодных условиях. Ежедневно дорожники приводят в норму до 300–400 кв. м покрытия. Ведут такие работы в столице пять мобильных бригад, а латанию подлежат любые выбоины в асфальте свыше 15 см в длину, 60 см в ширину и не менее 5 см глубиной. Не стоит думать, что такие заплатки недолговечны — в Москве, где за зиму происходит более 40 переходов через ноль, они служат до трех лет. Чаще всего приходится ремонтировать дорожное покрытие на магистралях с наиболее интенсивным трафиком. Информация о повреждениях дорожного полотна столичным дорожникам поступает через портал «Наш город», предписания ОАТИ (орган исполнительной власти города, осуществляющий мониторинг состояния объектов благоустройства) и ГИБДД. Таким образом выявляется до 150 разрушений в день.

Ремонтируя дороги в дождь и снег, необходимо соблюдать подходящую технологию, соглашается с Михайловым наш автор.

На снижение числа мест концентрации ДТП и приведение дорог в нормативное состояние правительство выделило регионам в этом году 30 млрд рублей. Деньги распределены между особенно нуждающимися регионами.



Фото: Александр Рюмин/ТАСС