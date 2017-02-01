Назад к дилерам: Skoda и Volkswagen снизили цены на запчасти в России

C 1 февраля оригинальные детали для технического обслуживания и ремонта автомобилей Skoda и Volkswagen подешевели на 15%. Данная мера преподносится как антикризисная и должна расширить клиентскую базу официальных дилеров.

Падение реальных доходов населения в связи с кризисом больно ударило по официальным автомобильным дилерам массовых марок: многие автовладельцы, особенно те, у кого машины утратили гарантийный статус, перешли на обслуживание в неавторизованных сервисных центрах, чьи услуги дешевле, а некоторые и вовсе стали обслуживать свою технику самостоятельно.

Снижение цен на оригинальные запчасти должно помочь официалам удерживать клиентов и, в идеале, привлечь новых. Скидка, правда, небольшая, всего 15%, да и распространяется не на весь ассортимент, но под дисконт попали почти все расходники: воздушные, топливные и салонные фильтры, тормозные колодки и диски, свечи зажигания, щетки стеклоочистителей, технические жидкости.

Skoda, кроме того, объявила 25-процентную скидку на детали для кузовного ремонта, в том числе бамперы, двери, капоты и крышки багажника — то, что чаще всего страдает в мелких ДТП. Привлекать автовладельцев в официальные сервисы будут и регулярные акции лояльности, сулящие дополнительную выгоду.

К слову, Skoda оказалась одной из немногих массовых марок, что закончили прошлый год в России в плюсе: по сравнению с 2015-м продажи выросли на 1% и достигли 55 386 автомобилей. Volkswagen продал больше, 74 221 машину, но динамика отрицательная, минус 5%.

В прошлом году в России существенно увеличилось число краж комплектующих с автомобилей.

Осенью «За рулем» проводил опрос читателей на предмет того, с какими проблемами они сталкиваются при обращении в официальные и неофициальные сервисные центры.

Фото: Volkswagen