УАЗ готов эвакуировать неисправные машины: запущена программа помощи на дорогах

Приятную новость для своих верных клиентов сообщил Ульяновский автомобильный завод: заработала фирменная программа «УАЗ Ассистанс: Помощь на дорогах при прохождении ТО». Распространяться она, правда, будет только на машины возрастом не более 10 лет.

Круглосуточная клиентская поддержка знакома многим покупателям премиальных автомобилей зарубежных марок, но для владельцев отечественных машин подобный сервис пока что в диковинку. Приучить своих клиентов к хорошему решил Ульяновский автомобильный завод: его программа «УАЗ Ассистанс» предусматривает экстренную техническую помощь в случае неисправности и эвакуацию автомобиля в случае невозможности оперативно устранить эту неисправность.

Подключиться к программе можно бесплатно, но есть ряд ограничений: ваш «уазик» должен быть не старше 10 лет, находиться на территории РФ и регулярно и в полном объеме проходить техническое обслуживание у официальных дилеров. Участие в программе начинается с момента прохождения ТО и действует до следующего визита на сервис, но не дольше чем 365 суток либо 15 000 км пробега со дня активации.

Заявки на помощь будет фиксировать Центр клиентской поддержки УАЗ и в соответствии с обстоятельствами ЧП принимать решения.

Эвакуация возможна исключительно в том случае, если автомобиль находится на автомобильной дороге, соответствующей определению в ПДД, так что вертолет к утопающим в болоте «уазикам» не прилетит. Кроме того эвакуатор приедет бесплатно, только если машина сломалась не далее чем в 50 километрах от административных границ какого-либо города, будь то Москва или Анадырь, в иных случаях придется оплатить перепробег спасательной техники в одну сторону.

В октябре УАЗ расширил гарантию на кузов обновленного УАЗа Патриот и запустил программу «Предоплаченное ТО», дающую скидки на услуги официальных сервисных центров.

Весной прошлого года УАЗ запустил проект «Электронная сервисная книжка».

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС