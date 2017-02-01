УАЗ готов эвакуировать неисправные машины: запущена программа помощи на дорогах

Круглосуточная клиентская поддержка знакома многим покупателям премиальных автомобилей зарубежных марок, но для владельцев отечественных машин подобный сервис пока что в диковинку. Приучить своих клиентов к хорошему решил Ульяновский автомобильный завод: его программа «УАЗ Ассистанс» предусматривает экстренную техническую помощь в случае неисправности и эвакуацию автомобиля в случае невозможности оперативно устранить эту неисправность.
Подключиться к программе можно бесплатно, но есть ряд ограничений: ваш «уазик» должен быть не старше 10 лет, находиться на территории РФ и регулярно и в полном объеме проходить техническое обслуживание у официальных дилеров. Участие в программе начинается с момента прохождения ТО и действует до следующего визита на сервис, но не дольше чем 365 суток либо 15 000 км пробега со дня активации.
Заявки на помощь будет фиксировать Центр клиентской поддержки УАЗ и в соответствии с обстоятельствами ЧП принимать решения.
Эвакуация возможна исключительно в том случае, если автомобиль находится на автомобильной дороге, соответствующей определению в ПДД, так что вертолет к утопающим в болоте «уазикам» не прилетит. Кроме того эвакуатор приедет бесплатно, только если машина сломалась не далее чем в 50 километрах от административных границ какого-либо города, будь то Москва или Анадырь, в иных случаях придется оплатить перепробег спасательной техники в одну сторону.
- В октябре УАЗ расширил гарантию на кузов обновленного УАЗа Патриот и запустил программу «Предоплаченное ТО», дающую скидки на услуги официальных сервисных центров.
- Весной прошлого года УАЗ запустил проект «Электронная сервисная книжка».
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС