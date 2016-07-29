Почти мечта: возрождение и вторая жизнь Тойоты Land Cruiser 40

Легендарные «крузаки» сороковой серии — объект поклонения джиперов всего мира. Любят эти машины и в реставрационно-тюнинговой конторе The FJ Company. Вот, к примеру, их последнее творение.

Когда-то эта длиннобазная «сороковка» FJ45 служила в Колумбийской национальной гвардии, а после и в организации, работающей с трудными подростками. Попав в американскую фирму The FJ Company, она была не только полностью восстановлена со снятием с рамы, но и доработана.

Вседорожник нам кажется потрясающе красивым, и реставраторы, очевидно, были того же мнения — практически ничего лишнего в экстерьере! Силовых бамперов и других экспедиционных атрибутов не наблюдается, что не может не радовать. Хотя модификации имеются. После того как кузов покрасили в оригинальный бежевый цвет, жесткий верх заменили на мягкий. Также в оптику добавлены светодиоды. Отделка и деталировка салона восстановлены, при этом предусмотрена «человеческая» акустическая система и… кондиционер.

Технические метаморфозы еще интереснее. Теперь на «сороковке» стоит 4,0-литровая рядная «шестерка» 3F, агрегатированная с автоматической коробкой передач, которая облегчает процесс управления. К новшествам отношение двоякое: с одной стороны, оно удобнее, а с другой — есть нарушение аутентичности. Судя по информации официального сайта компании, автомобиль уже продан. Кому-то повезло. Завидуем!

На прошлогоднем тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе FJ Company представила модифицированный FJ43.

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Фото: The FJ Company