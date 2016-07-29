Убойная сила: австралийцы выпустили мощнейший прощальный седан HSV

Марка Holden окончательно прикроет производство оригинальных заднеприводных моделей в октябре и по этому поводу не скупится на специальные исполнения. Поистине грандиозный автомобиль представило ее спортивное подразделение HSV (Holden Special Vehicles).

К сожалению, HSV построило едва ли не самый устрашающий спорткар в своей истории лишь по случаю завершения выпуска истинных «оззи» — харизматичных, спроектированных на оригинальных платформах и с мощными моторами V8. Новая заряженная модификация Holden Commodore имеет неблагозвучное название GTSR W1 и компенсирует его сумасшедшей мощью.

Седан оснащен компрессорной «восьмеркой» LS9 объемом 6,2 л. Поклонникам джиэмовских машин этот агрегат хорошо знаком — его ставили на суперкупе Chevy Corvette ZR1 прошлого поколения. У «австралийца» двигатель выдает колоссальные 644 л.с. и 815 Нм, то есть он чуть мощнее корветовской версии, которая развивала 638 л.с.. Коробка передач — не преселективный робот с двумя сцеплениями и не многоступенчатый автомат, а ортодоксальная механика Tremec. С ней монстр способен достичь сотни за 4,2 с.

Суперседан выйдет тиражом 300 экземпляров. Каждый будет стоить неслыханно много для «оззи» — 169 900 австралийских долларов, что эквивалентно примерно 129 000 американских долларов.

Тем временем компания Chevrolet готовит чудовищный Corvette ZR1

готовит чудовищный На Детройтском мотор-шоу состоялся дебют нового полноразмерного кроссовера Chevrolet Traverse, который будет продаваться и в России.

Фото: HSV