Без вариантов: объявлены российские цены на универсал Mercedes-Benz E-класса

За практичную модификацию новой «ешки» придется доплатить почти три сотни тысяч рублей.

Российский офис «трехлучевой звезды» огласил рублевую стоимость начальной версии грузопассажирской «ешки» нового поколения. Пока что вместительный автомобиль (объем багажника варьируется от 670 до 1820 л в зависимости от конфигурации салона) представлен в формате E 200 с 2,0-литровой «турбочетверкой», развивающей 184 л.с. и агрегатированной с 9-ступенчатым автоматом. В комплектации Business, предусматривающей светодиодную оптику, мультимедийную систему с навигатором, парковочного ассистента и 17-дюймовые колесные диски уже «в базе», автомобиль обойдется минимум в 3 млн 260 тыс. рублей. Для сравнения, аналогично укомплектованный седан стоит от 2 млн 980 тыс. рублей. Кстати, в штатное оснащение входят задняя пневматическая подвеска и электропривод двери багажника.

Отметим, что универсал E-класса — предложение своего рода уникальное, ведь из премиальных брендов фактически лишь Mercedes-Benz и Audi продают у нас традиционные «сараи» в данном размерном классе. Ингольштадтский A6 Avant уже немолод, но и существенно дешевле. В базовой версии с 1,8-литровым бензиновым наддувным мотором объемом 1,8 л и 6-ступенчатой механикой он стоит от 2 млн 680 тыс. рублей.

В ближайшее время в России появится также и кросс-версия E-класса под названием All-Terrain.

Недавно мы рассказывали о старой дизельной «ешке», которая проехала миллион километров.

Фото: Mercedes-Benz