Без вариантов: объявлены российские цены на универсал Mercedes-Benz E-класса

За практичную модификацию новой «ешки» придется доплатить почти три сотни тысяч рублей.

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

Российский офис «трехлучевой звезды» огласил рублевую стоимость начальной версии грузопассажирской «ешки» нового поколения. Пока что вместительный автомобиль (объем багажника варьируется от 670 до 1820 л в зависимости от конфигурации салона) представлен в формате E 200 с 2,0-литровой «турбочетверкой», развивающей 184 л.с. и агрегатированной с 9-ступенчатым автоматом. В комплектации Business, предусматривающей светодиодную оптику, мультимедийную систему с навигатором, парковочного ассистента и 17-дюймовые колесные диски уже «в базе», автомобиль обойдется минимум в 3 млн 260 тыс. рублей. Для сравнения, аналогично укомплектованный седан стоит от 2 млн 980 тыс. рублей. Кстати, в штатное оснащение входят задняя пневматическая подвеска и электропривод двери багажника.

Отметим, что универсал E-класса — предложение своего рода уникальное, ведь из премиальных брендов фактически лишь Mercedes-Benz и Audi продают у нас традиционные «сараи» в данном размерном классе. Ингольштадтский A6 Avant уже немолод, но и существенно дешевле. В базовой версии с 1,8-литровым бензиновым наддувным мотором объемом 1,8 л и 6-ступенчатой механикой он стоит от 2 млн 680 тыс. рублей.

  • В ближайшее время в России появится также и кросс-версия E-класса под названием All-Terrain.
  • Недавно мы рассказывали о старой дизельной «ешке», которая проехала миллион километров.

Фото: Mercedes-Benz

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (1)

Mercedes-Benz 1992 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Солидный, большой авто, пользующийся еще уважением на дорогах. Редко ламается. Не дорогие запчасти и они есть, на разборе, так тем-более! Доступная, самостоятельная ремонтопригодность (и редко). Добротная шумоизоляция, великолепная плавность хода и энергопоглощающая подвеска. Дешевая цена.

Недостатки:

Большой расход топлива. Капризная топливная система KE-Jetronik на 102 дв. Не современные динамичные характеристики и вальяжная подвеска.

Комментарий:

Подойдет для рожденных в 70–90 гг., да, и, кто любит комфорт и уважение.

Написать отзыв

Комментарии