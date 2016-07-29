Без вариантов: объявлены российские цены на универсал Mercedes-Benz E-класса

Российский офис «трехлучевой звезды» огласил рублевую стоимость начальной версии грузопассажирской «ешки» нового поколения. Пока что вместительный автомобиль (объем багажника варьируется от 670 до 1820 л в зависимости от конфигурации салона) представлен в формате E 200 с 2,0-литровой «турбочетверкой», развивающей 184 л.с. и агрегатированной с 9-ступенчатым автоматом. В комплектации Business, предусматривающей светодиодную оптику, мультимедийную систему с навигатором, парковочного ассистента и 17-дюймовые колесные диски уже «в базе», автомобиль обойдется минимум в 3 млн 260 тыс. рублей. Для сравнения, аналогично укомплектованный седан стоит от 2 млн 980 тыс. рублей. Кстати, в штатное оснащение входят задняя пневматическая подвеска и электропривод двери багажника.
Отметим, что универсал E-класса — предложение своего рода уникальное, ведь из премиальных брендов фактически лишь Mercedes-Benz и Audi продают у нас традиционные «сараи» в данном размерном классе. Ингольштадтский A6 Avant уже немолод, но и существенно дешевле. В базовой версии с 1,8-литровым бензиновым наддувным мотором объемом 1,8 л и 6-ступенчатой механикой он стоит от 2 млн 680 тыс. рублей.
- В ближайшее время в России появится также и кросс-версия E-класса под названием All-Terrain.
- Недавно мы рассказывали о старой дизельной «ешке», которая проехала миллион километров.
Фото: Mercedes-Benz