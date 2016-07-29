SMP Racing: развитие продолжается

Алешин остается в Индикаре, новый болид строится в Италии, открыт первый в России гоночный фитнес-центр. Об этом и многом другом рассказали 1 февраля в Москве представители программы SMP Racing на отчетной конференции.

Михаил Алешин отметился в Индикаре несколькими поулами и подиумами, но уверен, что способен на большее.

Главной новостью стало подтверждение того факта, что Михаил Алешин продолжит выступления в американском чемпионате Indycar. Он проведет полный сезон за ту же команду Schmidt Peterson, первые тесты пройдут 7 февраля.

Вообще, пресс-конференция больше походила на рабочую встречу коллег, часть которых не видела других примерно год. Представители SMP Racing во главе с основателем команды Борисом Ротенбергом вкратце поведали, что произошло, что сделано и что изменилось за этот год.

Уместно пояснить: термин «команда» не совсем верный, так как сегодня под именем SMP значатся несколько команд, гоночная серия Формулы-4 (чемпионат FIA североевропейской зоны), школы картинга, гоночная академия и даже фитнес-центр с научным подходом к физической подготовке молодых пилотов (в России он первый и единственный). Так что SMP Racing — не команда и не проект, а полноценная программа развития российского автоспорта, беспрецедентная по масштабу. А самое главное направление — подготовка гонщиков мирового уровня.

В программе SMP на сей день так или иначе задействовано более 50 пилотов, начиная с 7-летних картингистов. Три десятка из них выступают на европейском и мировом уровнях — в крупных формульных турнирах или гонках на выносливость. А сама концепция программы примерно такова: тщательный отбор из огромного числа мальчишек (и нескольких девчонок), затем финансовая и техническая поддержка наиболее одаренных из них. Плюс профессиональный менеджмент в начальной стадии карьеры — то, чего не хватает в России больше всего.

На смену болиду BR01 LMP2 придет новая машина элитной категории LMP1. Ее постройка идет в Италии совместно с фирмой Dallara.

В чемпионате мира WEC (гонки на выносливость) SMP взяла годичный перерыв. Построенный группой российских инженеров болид BR01 категории LMP2 показал, что в состоянии выезжать на подиумы. Но теперь поставлена еще более амбициозная цель — создание машины класса LMP1 и конкуренция в элитном дивизионе WEC с заводскими командами (в 2018 году). Новый аппарат создается в Италии совместно с фирмой Dallara. В его разработке и тестах участвуют лучшие пилоты программы SMP — Михаил Алешин, Виталий Петров и Сергей Сироткин. Который, к слову, в прошлом году повторно стал бронзовым призером серии GP2 — и это выдающийся результат.

Директор программы Дмитрий Саморуков объявил, что SMP Racing продолжит курировать (и спонсировать) два больших российских чемпионата — по дрэг-рейсингу и кольцевую серию РСКГ. Также обнародовали планы выступлений некоторых юных гонщиков в европейских формульных сериях. Календарь чемпионата SMP Формулы-4 в процессе формирования, он будет обнародован позже. Скорее всего, один из его этапов вновь станет гонкой «разогрева» Гран-при России Формулы-1.

Парадные цифры достижений пилотов SMP Racing (36 побед и сто с лишним подиумов в сезоне-2016) впечатляют. Не столько числом, сколько размахом — добыты они примерно в двадцати разных турнирах. А началось все пять лет назад с того, что бывший спортсмен и тренер, мастер спорта по самбо и дзюдо решил попробовать силы в гонках. Ныне, как признал на пресс-конференции Борис Ротенберг, для участия в гонках у него, во-первых, практически нет времени, а во-вторых, постепенно взяло верх увлечение «одной лошадиной силой» — конным спортом.

Уследить за всеми российскими пилотами, выступающими за рубежом, не так легко, однако мы попробовали. Подробности — по ссылке.

Российская команда G-Drive Racing в сезоне-2017 продолжит выступать в мировом чемпионате гонок на выносливость FIA WEC, сменив поставщика двигателей и часть пилотского состава.





Фото: SMP Racing