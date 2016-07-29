Введение системы ЭРА-ГЛОНАСС для подержанных иномарок предложено отложить

Требование об обязательном оснащении подержанных иностранных автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС при регистрации может быть отложено как минимум на полгода. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отмечает, что за это время авторы законопроекта смогут доработать порядок оформления и передачи ввезенных транспортных средств владельцу с учетом нововведений, а также определить порядок дооборудования автомобилей системами вызова экстренных оперативных служб. Также предстоит решить, какая структура будет устанавливать такие системы.
Самое главное, что предстоит сделать, — упростить процедуру постановки на учет ввозимых иномарок и сделать ее понятной для людей. Пока никто в регионе не знает, какая организация должна заниматься установкой и проверкой системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанных автомобилях.
Губернатор подчеркнул значимость этого вопроса для жителей края, так как от этого напрямую зависит развитие малого и среднего бизнеса в сфере грузовых, пассажирских перевозок, торговли, строительства и личного подсобного хозяйства.
- Требование об обязательном оснащении транспортных средств устройствами вызова экстренных оперативных служб должно было действовать для всех стран — участниц Таможенного союза. Однако Белоруссия установила мораторий на это нововведение сроком на два года. В сообщении Госстандарта республики говорилось о том, что инфраструктура для работы системы экстренного реагирования до конца не сформирована.
- В конце января в Минпромторге состоялась встреча с представителями автопроизводителей и профильными организациями, в которой должны были прояснить все нерешенные вопросы, связанные с установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС. Там было отмечено, что на сегодняшний день такие разрешения получили порядка 400 моделей автомобилей.
Фото: «За рулем»