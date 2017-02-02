Geely Emgrand GT приедет в Россию в феврале

В России автомобиль впервые показали на Международном московском автосалоне 2016 года. Цены и комплектации назовут в первой декаде февраля.

Продажи китайского седана Geely Emgrand GT начнутся 18 февраля 2017 года, цены и комплектации объявят ближе к этой дате. Это первый автомобиль компании, созданный международной командой разработчиков под чутким руководством экс-вольвовского дизайнера Питера Хорбери. У седана изящный передок, ниспадающая корма и роскошный салон. Напомним, что Emgrand GT — это название для российского рынка, в других странах, в том числе и самом Китае, модель носит имя Geely GC9.

Длина Эмгранда GT — 4956 мм, высота — 1513 мм и ширина — 1861 мм, колесная база равна 2850 мм. На российском рынке Geely Emgrand GT будет доступен с двумя бензиновыми моторами — «турбочетверкой» объемом 1,8 л, мощностью 163 л.с. и атмосферником объемом 2,4 л, мощностью 162 л.с. Коробка передач только одна — 6-ступенчатый автомат производства компании DSI.

Комфорт Geely Emgrand GT смогут оценить водитель и пассажиры: автомобиль оснащен сиденьями с электрической регулировкой и функцией памяти, мультимедийной системой c 8-дюймовым экраном, системой контроля качества воздуха в салоне с двухзонным климат-контролем и акустической системой с 8 динамиками.

За активную и пассивную безопасность седана отвечают ABS, EBD, ESC, BA (система помощи при экстренном торможении) и семь подушек безопасности. Автомобиль получил «5 звезд» по системе испытаний С-NCAP и имеет на борту систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Среди электронных систем помощи водителю — система контроля слепых зон, функция автоматической парковки, камера заднего вида с динамической разметкой, передними и задними датчиками парковки, проекционным дисплеем и круиз-контролем.

Гарантия на Emgrand GT составит 5 лет или 150 000 км пробега, информацию о ценах и комплектациях обещают предоставить в первой декаде февраля.

Выпускают китайский седан с премиальными амбициями на заводе «БелДжи» в Республике Беларусь.

Geely Emgrand GT носит в Китае звание «Автомобиль 2015 года» . На онлайн-аукционе, состоявшемся в марте прошлого года, партия из тысячи седанов этой модели была распродана всего за 77 минут.

носит в Китае звание «Автомобиль 2015 года» . На онлайн-аукционе, состоявшемся в марте прошлого года, партия из тысячи седанов была распродана всего за 77 минут. В прошлом году, осматривая выставку образцов новой техники, белорусский президент Александр Лукашенко пообещал пересадить чиновников среднего звена, начиная от председателей райисполкомов до министров, на автомобили, выпущенные в стране. Речь шла в том числе о об этой модели, которая выпускается на совместном предприятии «БелДжи».

У автомобиля существует и суперверсия с четырьмя местами в салоне вместо пяти. Такое исполнение седана носит название Individual.



Фото: Geely