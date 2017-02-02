«Сарай» с темной стороны: представлен сумасшедший Mercedes-AMG E 63 Estate

Для Audi RS6 Avant performance наступают тяжелые времена — ее новейший соперник, украшенный трехлучевой звездой, мощнее и быстрее.

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

Схватка немецких суперуниверсалов продолжается, и масло в огонь войны щедро подливает новейший Mercedes-AMG E 63 4Matic+ Estate, который выступил в стандартном исполнении и версии, отмеченной литерой S.

Бешеный «сарай» получил все то, чем успел прославиться его собрат с кузовом седан, дебютировавший на прошлогоднем мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Прежде всего, это 4,0-литровая «битурбовосьмерка» с двумя «улитками», размещенными в развале блока цилиндров. Отдача аналогична таковой у четырехдверного монстра. Базовый вариант выдает 571 л.с. и 750 Нм, а в активе «эски» имеется 612 л.с. и еще более устрашающие 850 Нм. Разгон до сотни занимает 3,6 и 3,5 с соответственно (седаны резвее на 0,1 с). Как тут не вспомнить главного соперника новинки в лице топовой Audi RS6 Avant performance? Но этот ураганный снаряд хоть чуть-чуть, но уступает: выдает 605 л.с. и 700 Нм, а до сотни выстреливает за 3,7 с.

Суперуниверсал стандартно комплектуется 9-ступенчатым автоматом, полноприводной трансмиссией, но не с межосевым дифференциалом, а с муфтой, подключающей переднюю ось. Кстати, базовый спорткар имеет задний самоблок, а S-исполнение — электронно-управляемый дифференциал. Как и у седана E 63 S 4Matic+, предусмотрен дрифт-режим, «распускающий» муфту и позволяющий жечь задние шины. Премьера новинки состоится под софитами Женевского мотор-шоу.

  • Российский офис огласил цены на универсал Mercedes-Benz E 200 Estate нового поколения. Стоимость начинается от 3 млн 260 тыс. рублей.
  • В ближайшее время в России появится также кросс-версия универсала E-класса под названием All-Terrain.

«Сарай» с темной стороны: представлен сумасшедший Mercedes-AMG E 63 Estate

Фото: Mercedes-AMG

«Сарай» с темной стороны: представлен сумасшедший Mercedes-AMG E 63 Estate
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (1)

Mercedes-Benz 1992 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Солидный, большой авто, пользующийся еще уважением на дорогах. Редко ламается. Не дорогие запчасти и они есть, на разборе, так тем-более! Доступная, самостоятельная ремонтопригодность (и редко). Добротная шумоизоляция, великолепная плавность хода и энергопоглощающая подвеска. Дешевая цена.

Недостатки:

Большой расход топлива. Капризная топливная система KE-Jetronik на 102 дв. Не современные динамичные характеристики и вальяжная подвеска.

Комментарий:

Подойдет для рожденных в 70–90 гг., да, и, кто любит комфорт и уважение.

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