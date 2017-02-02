«Сарай» с темной стороны: представлен сумасшедший Mercedes-AMG E 63 Estate

Для Audi RS6 Avant performance наступают тяжелые времена — ее новейший соперник, украшенный трехлучевой звездой, мощнее и быстрее.

Схватка немецких суперуниверсалов продолжается, и масло в огонь войны щедро подливает новейший Mercedes-AMG E 63 4Matic+ Estate, который выступил в стандартном исполнении и версии, отмеченной литерой S.

Бешеный «сарай» получил все то, чем успел прославиться его собрат с кузовом седан, дебютировавший на прошлогоднем мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Прежде всего, это 4,0-литровая «битурбовосьмерка» с двумя «улитками», размещенными в развале блока цилиндров. Отдача аналогична таковой у четырехдверного монстра. Базовый вариант выдает 571 л.с. и 750 Нм, а в активе «эски» имеется 612 л.с. и еще более устрашающие 850 Нм. Разгон до сотни занимает 3,6 и 3,5 с соответственно (седаны резвее на 0,1 с). Как тут не вспомнить главного соперника новинки в лице топовой Audi RS6 Avant performance? Но этот ураганный снаряд хоть чуть-чуть, но уступает: выдает 605 л.с. и 700 Нм, а до сотни выстреливает за 3,7 с.

Суперуниверсал стандартно комплектуется 9-ступенчатым автоматом, полноприводной трансмиссией, но не с межосевым дифференциалом, а с муфтой, подключающей переднюю ось. Кстати, базовый спорткар имеет задний самоблок, а S-исполнение — электронно-управляемый дифференциал. Как и у седана E 63 S 4Matic+, предусмотрен дрифт-режим, «распускающий» муфту и позволяющий жечь задние шины. Премьера новинки состоится под софитами Женевского мотор-шоу.

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В ближайшее время в России появится также кросс-версия универсала E-класса под названием All-Terrain.

Фото: Mercedes-AMG