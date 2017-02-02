Tesla осталась без моторов

В Комиссию по ценным бумагам и биржам США подано заявление о переименовании компании Tesla Motors. Отныне Tesla — это больше, чем электромобили.

Амбиции Илона Маска простираются далеко за рамки автомобильной отрасли, он известен как инновационный ракетчик (руководит компанией SpaceX) и потенциальный колонизатор Марса, он же копатель туннелей под городами и сторонник идеи создания транспортной сверхзвуковой сети вакуумных трубопроводов системы Hyperloop — в общем, человек будущего.

Созданная и возглавляемая Маском компания Tesla Motors изначально ломала принятые в автобизнесе шаблоны, отказавшись от традиционной дилерской сети и сделав электромобили по-настоящему популярными и массовыми. Нет у Теслы и привычной PR-службы, умасливающей журналистов подарками и пресс-турами в живописные уголки мира с посещением винных погребов, катанием на собачьих упряжках и бесплатным тайским массажем — а между тем фирма все равно на слуху.

Потребность в переименовании Tesla Motors обусловлена тем, что ее деятельность уже давно не сводится к производству и продаже электромобилей, поэтому слово Motors из названия решено упразднить, компания будет называться просто Tesla. В прошлом году Tesla поглотила фирму SolarCity, занимающуюся солнечными панелями, и встроила ее в свою экосистему, а с ноября в шоу-румах Tesla предлагаются не только машины, но и системы бытового энергоснабжения, в которые, разумеется, органично встраиваются электрокары, но в принципе клиенты могут обойтись и без них.

В будущем с развитием беспилотных технологий Tesla намерена также стать крупным игроком на рынке каршеринга и коммерческих грузоперевозок, о чем Маск сообщил летом прошлого года в своем плане развития компании на ближайшие десять лет.

В 2016 году Tesla произвела 83 922 электромобиля, что на 64% больше, чем в 2015-м.

С 1 января 2017 года компания Tesla ввела плату за пользование своими фирменными зарядными терминалами.

В декабре Илон Маск вошел в состав консультативного совета по инновационному предпринимательству при новом президенте США Дональде Трампе.

Фото: Tesla