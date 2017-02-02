Денег нет, но мы держимся: Faraday Future умерила амбиции

Руководители американского электромобильного стартапа, испытывающего финансовые трудности, заявили о значительной корректировке своих планов. О полноценной конкуренции с Теслой теперь не может идти и речи.

Цена на 1050-сильный кроссовер FF 91 пока не объявлена, но, по слухам, она может составить порядка 200 тысяч долларов.

В начале этого года Faraday Future представила на выставке CES в Лас-Вегасе свой долгожданный первый серийный электромобиль — огромный, сверхмощный и ультрадорогой кроссовер FF 91. Пышная премьера прошла на фоне слухов о бедственном положении молодой фирмы — на ее счета перестали поступать деньги от главного инвестора, китайской коропорации LeEco, которая переоценила свои силы на поприще создания инновационных автомобилей (у LeEco есть также собственный проект по производству премиальных элекрокаров под маркой LeSee) и столкнулась с кризисом ликвидности.

По данным Reuters, глава LeEco Цзи Йюетинг сумел, однако, недавно привлечь для своих автомобильных стартапов дополнительные средства: 2,2 млрд долларов на благое начинание выделил китайский девелоперский холдинг Sunac, часть этой суммы пойдет на поддержание на плаву Faraday Future. Первым делом американский стартап должен расплатиться с подрядчиками, которых нанял для строительства завода в Неваде и которые уже подали на него в суд за нарушение условий контракта — дело в том, что с осени прошлого года стройка заморожена, так как Faraday Future перестала платить по счетам.

Строительные работы скоро возобновятся, однако размер предприятия будет сильно далек от первоначальных планов. О строительстве завода фирма впервые заявила осенью 2015 года, тогда предполагалось возвести в пустыне Мохаве настоящий технополис мощностью 150 тысяч машин в год, который должен был заработать уже в конце 2017 года и стать настоящий грозой для фирмы Tesla, первой освоившей в США массовый выпуск электрокаров. Теперь же площадь завода Faraday Future уменьшена в 4,5 раза (с 278 700 до 60 390 м2) а плановая мощность снижена до 10 тысяч машин в год, да и то непонятно, когда именно начнется выпуск, источники внутри компании дают расплывчатую формулировку «через пару лет».

Секвестрирован и запланированный к производству модельный ряд: вместо семи разновидностей электрокаров Faraday Future будет выпускать всего два, флагманский кроссовер FF 91 и еще один кроссовер поменьше и подешевле — FF 81. В будущем фирма хочет вернуться к первоначальным наполеоновским планам, но сначала необходимо выполнить намеченную программу-минимум.

Вероятно, скоро мы услышим и о корректировке планов и компании LeEco, которая в конце прошлого года, не имея государственной лицензии автопроизводителя, начала строительство в китайской провинции Чжэцзян собственного завода по производству электромобилей плановой мощностью 400 тысяч машин в год.

В середине декабря свой первый серийный электромобиль представил другой амбициозный американский стартап Lucid Motors.

Фото: Faraday Future