Наличие полиса ОСАГО будут выявлять с помощью видеокамер

Российский союз автостраховщиков и столичные власти уже пришли к предварительному соглашению по этому вопросу. На первоначальном этапе водителей штрафовать не будут, а направят им лишь уведомления.

Страховщики обсуждают с московскими властями возможность выявления водителей без полисов ОСАГО с помощью камер фотофиксации нарушений, сообщает ТАСС. По этому поводу было проведено совещание в Правительстве Москвы, и окончательное решение пока не принято.

Автоматизированная система сможет проверять по номеру автомобиля, зарегистрирован ли у его владельца в базе РСА полис ОСАГО. Предполагается, что контроль за полисами ОСАГО с помощью камер может быть введен постепенно. Сначала водителям будут приходить уведомления, что камера зафиксировала отсутствие на данном автомобиле полиса ОСАГО, а потом за это нарушение начнут взимать штрафы. За езду без «автогражданки» полагается штраф в 800 рублей, за просроченный полис — 500 рублей.

Штрафы за езду без полисов могут в сумме составить 3–5 млн рублей в год, которые пополнят региональный бюджет. Сейчас с помощью московских камер выявляются транспортные средства, которые не имеют страховки по Закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков.

Возможность выявления отсутствия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации рассматривали еще в 2015 году, но тогда решили отложить это нововведение из-за несовершенства баз данных страховщиков.

В 2016 году с помощью камер фото- и видеофиксации в России удалось выявить 61 млн нарушений правил дорожного движения. Это на 11 млн больше, чем в 2015 году, гласит статистика ГИБДД.

В Москве появилась видеокамера, способная фиксировать нарушение водителем правил проезда пешеходного перехода. За короткий период с помощью нее удалось выписать около 1000 штрафов.



Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС