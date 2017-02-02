Прокуратура проверила работу столичных парковочных служб

Среди выявленных нарушений, по материалам ведомства, большая часть приходится на незаконные штрафы за неоплату парковки. Нарушений могло бы быть еще больше, просто часто водители не хотят связываться с обжалованием.

В 2016 году прокуратура проводила проверки в отношении ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП, в том числе, наказывает водителей за неоплату платной парковки штрафом в размере 2,5 тыс. руб.) и Московской административной дорожной инспекции (МАДИ, в том числе оформляет эвакуацию неправильно припаркованных машин), пишет «Коммерсантъ».

В работе АМПП выявлено 190 нарушений, в том числе неправомерное привлечение лиц к административной ответственности. Например, одна автовладелица получила штраф за неоплату парковки якобы принадлежавшего ей автомобиля Toyota, а в ее распоряжении только Lada; другую москвичку неоднократно штрафовали за парковку под знаком «Инвалиды», хотя соответствующее парковочное разрешение у нее имеется.

В общей сложности по результатам проверок Савеловская межрайонная прокуратура вынесла 53 протеста на постановления АМПП: все они удовлетворены, штрафы отменены, а также внесено 30 представлений «об устранении нарушений требований законодательства о порядке производства по делам об административных правонарушениях».

Ввиду многочисленных нарушений надзор на данном направлении продолжается, соблюдение прав автомобилистов в Москве находится под пристальным вниманием прокуратуры.

Инспекторы МАДИ чаще всего составляли протоколы об эвакуации машины не на месте совершения правонарушения, что является грубым нарушением. Ведь пока составляется протокол, у водителя есть возможность вернуться и забрать свое транспортное средство. Зарегистрирован случай эвакуации в присутствии собственника. В отношении МАДИ за год прокуратура провела всего пять проверок, по итогам которых шесть должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

В ГКУ АМПП считают, что поскольку отмененные прокуратурой постановления составляют 0,005% от общего числа выписанных, это небольшая погрешность, МАДИ обещали усилить контроль за работой инспекторов.

Процедура обжалования штрафов сейчас настолько сложна, что граждане просто не хотят связываться и платят, хотя часто не согласны с вынесенными постановлениями, полагает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. Иначе нарушений оказалось бы намного больше.

  • Некоторые автовладельцы, чтобы не платить за «постой», снимают номера со своих транспортных средств и уносят с собой. Что может грозить таким гражданам, разбирался наш корреспондент.
  • Редакторы «За рулем» проехали по новой зоне платных парковок, организованных, как заявляют столичные власти, по просьбам местных жителей.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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Комментарии (3)

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Бойцы! Грозные альбатросы революции! Ещё прячется по углам недобитый враг, ещё крадется по темным закоулкам нашей Революционной Родины чёрная измена! Ещё появляются на её многострадальном теле подлые змеиные укусы! Но мы всегда на страже! Защитим до последней капли нашей красной рабоче-крестьянской крови!

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Узаконеный рекет.
2017.
А может уже пора откапывать дедовский «Максим»?

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на кол эвакуаторщиков! эти тсубъекты у фашистов были бы полицаями

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