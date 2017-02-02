Новый Suzuki Wagon R: с любовью к Америке

Японская фирма представила у себя на родине кей-кары Wagon R нового поколения. Покупатели могут выбрать одно из трех оформлений передка для своих будущих «малюток».

Suzuki Wagon R FX

Кей-кары — это чисто японское явление: маленькие налогововыгодные машинки длиной до 3,4 м, шириной до 1,48 м, оснащенные мотором объемом не более 660 см3 и мощностью не более 64 л.с. Suzuki Wagon R — типичный кей-кар, высокий, неказистый, на маленьких узеньких колесиках, но довольно вместительный, практичный и уютный. Шестое поколение «вагончиков» дебютировало сразу в трех ипостасях — FX, FZ и Stingray, они отличаются друг от друга оснащением и оформлением передней части кузова.

Suzuki Wagon R Stingray

Наиболее интересна самая нафаршированная молодежная версия с американским именем Stingray, позаимствованным у спорткара Chevrolet Corvette, и фарами, срисованными у Кадиллаков последних моделей. Она оснащается наддувной 64-сильной «турботройкой», состыкованной с вариатором. Коленвал ДВС связан ременной передачей с электрическим стартер-генератором мощностью 3 л.с., который питается от компактной литий-ионной АКБ и заряжает ее же при торможении и движении накатом — то есть Stingray относится к новому племени недорогих низковольтных гибридов. Напомним, что низковольтные гибриды не могут ездить исключительно на электротяге, но электрические компоненты позволяют им уменьшить вредные выбросы в атмосферу, снизить расход топлива и получить кратковременную дополнительную мощность при разгонах.

Suzuki Wagon R FZ

Гибридная силовая установка доступна и для чуть более скучно оформленных версий FX и FZ, но базовым двигателем для них все же является атмосферник мощностью 52 л.с., также состыкованный с вариатором.

Ведущие колеса у всех версий по умолчанию передние, но есть полноприводные модификации с зависимой задней подвеской (у переднеприводников сзади — полузависимая схема с поперечной торсионной балкой).

Suzuki Wagon R FZ

Новый Wagon R чуть позже наверняка выйдет в адаптированном виде на индийский рынок, а вот леворульных исполнений для Европы и России, к сожалению, не предвидится.

В декабре фирма Suzuki представила в Японии новое поколение субкомпактного хэтчбека Swift, премьера европейской версии состоится в марте на Женевском автосалоне.

В октябре прошлого года Suzuki объявила о начале полномасштабного сотрудничества с компанией Toyota.

Фото: Suzuki