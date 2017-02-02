Euro NCAP отметил юбилей показательным шокирующим краш-тестом

Уже 20 лет комитет Euro NCAP проводит свои независимые краш-тесты новых автомобилей. Чтобы продемонстрировать, как благодаря им за это время изменилась безопасность машин, на бойню отправились выпущенный в 1997 году Rover 100 и Honda Jazz последнего поколения.

Rover 100 был участником первой публичной ударной сессии Euro NCAP, проведенной в 1997 году, и даже по тогдашним скромным стандартам безопасности получил всего одну звезду рейтинга: эксперты констатировали драматическое разрушение клетки салона и практически неизбежный летальный исход для водителя при фронтальном ударе — подушка безопасности в данном случае буквально мертвому припарка.

Даже по стандартам 1997 года Rover 100 получил всего одну звезду рейтинга за безопасность. На водителя-манекена больно смотреть и страшно представить, что будет, окажись на его месте живой человек.

Новенькая Honda Jazz была разбита для контраста, как один из лучших с точки зрения безопасности автомобилей малого класса: во всех краш-тестах современной расширенной программы манекены зафиксировали безопасные желтый и зеленый уровни нагрузок.

Вряд ли бы Хонда выпускала сегодня столь хорошо защищенные машины, если бы Euro NCAP своей постоянно совершенствующейся программой испытаний не побуждал автопроизводителей улучшать безопасность своей продукции, оснащать ее новыми передовыми системами, больше вкладываться в собственные исследования.

Во многом благодаря Euro NCAP оснащение автомобилей системами активной и пассивной безопасности по всему миру стало более менее стандартизированным, хотя уровень этого оснащения по-прежнему сильно зависит от локальных государственных стандартов, что подтверждают печальные итоги последних испытаний, проведенных организациями-сателлитами — Global NCAP, Latin NCAP, ASEAN NCAP.

Чтобы сократить разрыв в оценках между базовой и топовой версиями одной и той же модели, Euro NCAP ввел в прошлом году двойную систему начисления рейтинга, учитывающую комплектационные различия: в частности, получить максимальный, пятизвездочный рейтинг нельзя без системы автоматического аварийного торможения AEB в базовой комплектации.

Многие, тем не менее, упрекают систему начисления оценок Euro NCAP в поверхностности — пять звезд зачастую получают машины с неидеальными результатами краш-тестов, и негибкости — критерии для оценки семейных универсалов и спорткаров одинаковые.

Специалисты Euro NCAP, впрочем, и сами не считают свои тесты и систему оценок верхом совершенства, а потому в ближайшие годы программу ждут изменения, появятся новые краш-тесты (рассматриваются несколько вариантов косо-фронтальных ударов), больше внимания будет уделяться системам активной безопасности, которые помогают избежать аварий: например, в следующем году комитет начнет тестировать системы распознавания велосипедистов, предотвращающие столкновения с ними.

Всего с 1997 года Euro NCAP разбил 1800 автомобилей, потратив на это сумму, эквивалентную 160 миллионам евро. По оценке организаторов тестов, за 20 лет работы им удалось опосредованно спасти 78 000 жизней — благодаря тем улучшениям в конструкции автомобилей, которые были сделаны производителями с подачи Euro NCAP.

Фото, видео: Euro NCAP