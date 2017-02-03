Сон наяву: Land Rover возобновил выпуск классического Рейндж Ровера

Прошел почти год после воскрешения Ленд Ровера Series I, и вот — новый подарок британской компании своим почитателям. Ограниченным тиражом выйдет «новый старый» Range Rover, великий и неповторимый.

Классический Рейндж занимает особенное место в истории славной британской марки. Появившись в 1970 году, он стал одним из автомобилей, которые перевернули представление о вседорожной технике — оказалось, что машины данного типа могут с успехом совмещать в себе высокую проходимость и комфорт. Первоначально Range Rover выпускался с двухдверным кузовом, и только в 1981-м на свет появилась четырехдверка. В настоящее время модель первого поколения — объект настоящего поклонения. Преданные владельцы берегут их, другие же почитатели приобретают уставшие машины под восстановление. А у обеспеченной аудитории и вовсе появилась уникальная возможность купить Range Rover первой генерации фактически в состоянии нового.

За этот великий дар следует снять шляпу перед подразделением Jaguar Land Rover Classic. Тираж будет мизерным — всего десяток машин. Каждый вседорожник полностью отреставрируют, используя всю необходимую заводскую спецификацию.

Уже представлен первый автомобиль из коллекционной серии — «коротыш» 1978 года с 3,5-литровой карбюраторной «восьмеркой» (134 л.с. при 5000 об/мин и 251 Нм при 2500 об/мин), 4-ступенчатой механической коробкой передач и окрашенный в желтый цвет Bahama Gold. Прайс? От 135 000 фунтов, и это не шутка. За аналогичную сумму в Великобритании можно прикупить два новых Рейндж Ровера Спорт в базовой версии. Но ценители не постоят за ценой, когда речь идет о классическом Range Rover.

Весной прошлого года мы рассказывали о партии из 25 отреставрированных Land Rover Series I.

Недавно компания Land Rover провела замеры динамики супервседорожника Range Rover SVR на разных типах покрытия.

Фото: Land Rover