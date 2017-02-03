Прототип вольфсбургского вседорожника третьего поколения замечен на тестах. Автомобиль одет в предсерийные кузовные панели, находится на заключительных стадиях испытаний и ожидается в конце года.

По неофициальным данным, на Франкфуртском мотор-шоу состоится премьера нового Фольксвагена Туарег. Фотошпион заснял полноприводник с условным камуфляжем, который позволяет оценить стилистические метаморфозы.

Внешних различий между перспективным автомобилем и моделью нынешнего поколения будет, разумеется, гораздо меньше, нежели между современным Фольксвагеном и вседорожником первой генерации. Но отличить новинку будет несложно — чуть ниже подоконной линии через весь борт протянется «ребро», наклон задних стоек увеличен. Конечно же, несколько иначе оформят передок и корму, но преемственность поколений будет очевидна. По фотографиям об этом сложно судить, но источники утверждают, что автомобиль может стать несколько крупнее и, соответственно, просторнее.

Начинкой Touareg повторит Audi Q7 — в его основу ляжет эволюционировавшее шасси MLB с продольной компоновкой силового агрегата. Масса, как и у ингольштадтского кроссовера, заметно снизится. Пока что неизвестно, войдет ли в «номенклатуру вооружения» нашумевший 4,0-литровый дизель с электрическим нагнетателем, но «шестерку» объемом 3,0 л на тяжелом топливе новинка получит вне всяких сомнений.

Североамериканское подразделение Volkswagen рассматривает возможность превращения большого кроссовера Atlas в пикап.

Недавно у компактного кроссовера Tiguan появилась удлиненная семиместная версия.

Фото: Motor1