На Женевском автосалоне Land Rover представит новую имиджевую модель, которая замахнется на кроссоверы типа Porsche Macan.

Линейка Рейндж Роверов кажется полноценной, широкой и самодостаточной. Но тенденции обязывают автопроизводителей отыскивать ниши в собственных модельных гаммах, и как раз у лендроверовцев это неплохо получается: они готовятся сорвать покрывало с еще одного люксового SUV по имени Velar (к слову, так назывались предсерийные образцы самого первого классического Рейндж Ровера), который займет строчку между Evoque и Sport.

О перспективном вседорожнике сообщает британское издание Autocar, также представившее гипотетическое изображение, на котором фигурирует автомобиль, как две капли воды похожий на Range Rover Sport. Разве что пропорции чуть другие да задние стойки наклонены сильнее. По факту же Velar будет представлять собой… Jaguar F-Pace в лендроверовской «шкуре»: в основу ляжет то же самое шасси iQ[Al].

Среди вероятных соперников новинки называется Macan, но «британец» окажется ягодой с немного другого поля. Он не будет столь откровенно маскироваться под спорткар, окажется чуть крупнее и просторнее, да и по бездорожью проедет подальше, хотя и настоящим «проходимцем» не станет из-за отсутствия понижающей передачи. В гамму моторов войдут 2,0-литровые наддувные «четверки» Ingenium, компрессорный мотор V6 объемом 3,0 л и дизель того же объема. Не исключена также могучая модификация SVR с наддувной 5,0-литровой «восьмеркой», гибридная и полностью электрическая версии.

Недавно лендроверовцы огласили динамику разгона супервседорожника Range Rover Sport SVR на разных типах покрытия.

Range Rover Sport SVR Тюнинг-ателье Overfinch разработало специальные исполнения Range Rover стоимостью свыше 300 000 долларов.

Фото: Autocar