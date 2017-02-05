Мечты или реальность: SEAT Ibiza Cupra дебютировал в интернете

Не успел новый субкомпактный хэтчбек испанской марки появиться, а его «подогретый» вариант уже тут как тут!

Спешим расстроить — пока что свежая Cupra не представлена, и вообще, мы вряд ли увидим ее раньше 2018 года. На изображениях вы видите гипотетический, но при этом весьма реалистичный внешний вид «карманной ракеты» от известного «пророческого» интернет-ресурса X-Tomi Design.

Спорткар размерного класса B обрел другие, более агрессивные бамперы, накладки на пороги и спойлер над пятой дверью. По всей видимости, товарный автомобиль будет «злее» своего предшественника, который комплектовался 1,8-литровой «турбочетверкой» мощностью 192 л.с. и разгонялся до сотни за 6,7 с.

Напомним, что свежая Ibiza переехала на укороченную версию модульного шасси MQB. Длина автомобиля почти не изменилась, зато заметно выросли ширина и колесная база, обеспечив небывалый простор в салоне. Премьерный показ «гражданской» Ибицы состоится весной на Женевском мотор-шоу.

До конца 2017 года испанская «дочка» Volkswagen Group покажет субкомпактный кроссовер под названием Arona .

Arona SEAT планирует расширить линейку паркетников, отправив в отставку минивэн Alhambra. Его заменят семиместным кроссовером по мотивам концепткара 20V20.

Фото: SEAT