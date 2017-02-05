Бывший дальнобойщик решил продать свою коллекцию из 700 машин

Более шестидесяти лет потратил Рон Хакенбергер на воплощение своей американской мечты и сполна удовлетворил страсть к собирательству интересных, как ему казалось, автомобилей. Теперь, в силу преклонного возраста владельца, застоявшимся автораритетам требуются новые хозяева.

Американская мечта — это философия свободы, подразумевающая равенство всех перед законом и возможность для любого трудолюбивого человека добиться успеха и реализации своих желаний. Рон Хакенбергер из штата Огайо начинал обычным дальнобойщиком, возил грузы по стране и параллельно покупал, если где видел, приглянувшиеся и сходные по цене машины — благо, всегда было на чем везти их домой. Особую страсть Рон питал к Студебеккерам, ведь именно этой марки был его первый автомобиль, который он купил в 15-летнем возрасте, одолжив денег у своей бабушки. Нынче у Рона скопилось порядка 250 всевозможных Студебеккеров…

В 1962 году Рон женился на девушке Юнис, которая охотно разделила с ним любовь к автомобилям и родила ему впоследствии шестерых замечательных дочек. На работе дела у Рона шли прекрасно, он сумел организовать собственную транспортную компанию, состоящую примерно из ста грузовиков, и продолжал пополнять свою автоколлекцию, таща в дом все интересное, что попадалось ему на пути. Какой-то особой системы отбора у собирателя не было, он охотно покупал автобусы, трактора, автопогрузчики, мотоциклы, мини-автомобили и даже конные экипажи.

По мере роста коллекции Рон решил заняться новым для себя бизнесом — продал транспортную компанию и переехал из Огайо в Техас, где купил ранчо и разводил на нем крупный рогатый скот. Сельское хозяйство, однако, его не сильно вдохновило и вскоре Рон вернулся в Огайо, где решил попытать счастья на рынке недвижимости, но не вполне удачно — как назло, грянул 2008 год, разразился мировой финансовый кризис, цены на недвижимость рухнули, Рон столкнулся с финансовыми трудностями и вынужден был вести непростые переговоры с банками, но все же сумел сохранить свою автоколлекцию. К счастью, ситуация довольно скоро стабилизировалась, за дело взялись выросшие и ставшие вполне самостоятельными дочки, раритетам Рона более ничего, кроме коррозии и пыли, не угрожало. Он хотел отреставрировать хотя бы некоторые машины и даже мечтал создать собственный музей, но сил и времени на это не хватило — наступила старость и Рон понял, что пора, так сказать, подводить итоги жизни, и решил продать разом все свои закрома.

Как можно увидеть на фотографиях аукционного дома, что взялся освободить Рона от ставшего непосильным бремени, многие машины находятся в плохом, плачевном и даже ужасающем состоянии, но хочется верить, что новые владельцы вернут их к жизни. Пока еще даже не проведена каталогизация обширной, состоящей более чем из 700 единиц, коллекции Рона, известно лишь, что все машины и прочая техника будут продаваться без резерва с 14 по 16 июля этого года в Норуолке, штат Огайо. Грядущая распродажа уже наделала немалый шум в кругах американских автоколлекционеров и реставраторов, интерес к ней выразили также многие зарубежные собиратели, готовые лично поторговаться за некоторые особо ценные и редкие машины либо сделать это через интернет — в наш век высоких технологий коллекция Рона рискует расползтись по всему миру. Хочется верить, что тот факт, что многие сокровища наконец-то обретут подобающий им блеск, будет согревать душу Рона.

Рон Хакенбергер прожил замечательную жизнь и решил расстаться со своими машинами добровольно, а вот у крупного собирателя из Италии, бывшего охранника, не заплатившего налоги, нынешней зимой власти конфисковали коллекцию, состоящую из более чем 400 раритетных машин и мотоциклов.

Фото: ronhackenberger.com