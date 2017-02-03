Наследие Америки: Subaru обновила седан Legacy

Ровно через три года после премьеры на автосалоне в Чикаго Subaru Legacy шестого поколения предстанет там же в модернизированном виде. Производитель добавил машине комфорта и премиальности.

США — главный рынок сбыта для среднеразмерного седана Subaru Legacy, в Европе и в России эта модель на данный момент официально не продается. В прошлом году Legacy смог привлечь 65 306 американских покупателей, на 8% больше, чем в 2015-м, но до лидеров сегмента ему пока очень далеко: Toyota Camry в 2016-м разошлась в США тиражом 388 618 экземпляров, Honda Accord обрела 345 225 новых владельцев, Nissan Altima окончила год с результатом 307 380 проданных экземпляров.

Думаете, добиться большего успеха Legacy мешает высокая наценка за полный привод? Вовсе нет: базовый Legacy даже дешевле, чем Camry в минимальной комплектации — 21 995 против 23 070 долларов соответственно, однако некоторые покупатели упрекали субаровский седан за излишнюю кондовость и недостаточный уровень комфорта — именно по этим направлениям фирма-изготовитель произвела ревизию модели.

Subaru Legacy 2018 модельного года получил перенастроенную подвеску с новыми амортизаторами, обеспечивающими более мягкий ход, при этом автомобиль стал меньше крениться в поворотах, а благодаря перекалиброванному электроусилителю — лучше слушаться руля. Проведена комплексная работа по улучшению акустического комфорта: добавлены шумо- и виброизолирующие материалы, внедрены новые уплотнители, увеличена толщина стекол передних дверей, цепь вариатора заменена на новую, менее шумную.

В салоне теперь более качественные, дорогие на вид и приятные на ощупь материалы отделки, обновился блок климат-контроля и мультимедийная система.

Снаружи изменений немного: новые бамперы и зеркала заднего вида. Двигатели остались прежними: 2,5-литровая оппозитная «четверка» выдает 175 л.с., 3,6-литровый 6-цилиндровый боксер — 256 л.с.

У американских дилеров обновленный Legacy появится летом этого года. Ориентировочно осенью ожидается обновление для родственного кросс-универсала Outback, который, к счастью, продается в России, причем совсем неплохо — в прошлом году было реализовано 1176 экземпляров.

В марте на Женевском автосалоне состоится премьера компактного кроссовера Subaru XV третьего поколения.

Осенью прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе фирма Subaru представила концепт большого семиместного кроссовера Viziv-7 SUV, который станет серийной моделью в 2018 году.

Весной прошлого года Subaru отпраздновала золотую свадьбу с оппозитом, за 50 лет фирма произвела порядка 16 млн двигателей этого типа.

Фото: Subaru