Следует ли ужесточить наказание за препятствие проезду машины скорой помощи? Такова была тема нашего опроса на минувшей неделе. 81% наших читателей выступили за более суровое наказание для таких водителей.

В последнее время участились случаи непропуска водителями машин скорой помощи. То ли таких инцидентов действительно стало больше, то ли об этом просто стали чаще писать, рассматривая каждое такое происшествие под лупой, но создается ощущение, что водителей словно околдовали. Напомним, очередная волна поднялась после случая на Камчатке, когда бригада скорой помощи не смогла доехать до пациента из-за перегородившего дорогу автомобиля. В результате было упущено драгоценное время, и больной скончался, не дождавшись медиков. Потом было еще несколько случаев, в том числе в Санкт-Петербурге: пока в карете скорой помощи врачи спасали пожилую женщину, водитель Porsche Cayenne держал глухую «оборону», перегородив проезд. Что это — черствость и бездушие или что-то еще? Ведь даже представить себе сложно, чем руководствуются такие люди, и если предположить, что им чуждо сострадание, не могут же они не понимать очевидного: рано или поздно скорая помощь будет спешить и к ним. И всякое может случиться, если она не доберется вовремя.

Так или иначе, власти и общественность стали выступать за ужесточение наказания за этот проступок, который очень легко может перерасти в преступление. За данное правонарушение МВД предлагает лишать прав на три месяца. Дальше пошел единоросс Александр Сидякин, предложивший наказание в виде двух лет лишения свободы.

Мы решили выяснить у наших читателей, каким должно быть наказание за препятствие проезду скорой помощи, и выяснилось, что 6% считают, что ничего менять не надо, 25% проголосовали за административный арест и еще столько же — за повышенный штраф. В последнее время в России очень любят поднимать штрафы и ужесточать наказание, считая, что это может решить любые проблемы. Однако непропуск скорой помощи — как раз тот случай, когда действительно пора принимать более жесткие меры. Ведь сейчас, согласно статье 12.17 КоАП РФ, «непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев».

Как, по вашему мнению, следует наказывать водителей, не пропустивших скорую помощь?

Комментирует редактор «За рулем», юрист Сергей Смирнов:

— На мой взгляд, то, что водители не пропускают автомобили спецслужб, в том числе и машины скорой помощи, это единичные случаи. Тем не менее и это серьезный повод задуматься, почему так происходит и достаточно ли серьезное наказание. Причины подобных дорожных эксцессов лежат скорее в области психологии. С одной стороны, водители понимают, что такие автомобили предназначены для нашей защиты и спасения больных. С другой, мы постоянно видим, как с сиренами едут наши чиновники, которые вполне могут, да и должны ехать как все. Вот такие двойные стандарты и являются причиной конфликтов. Ну и наказание, конечно, нужно пересматривать. Думаю, что штрафа в размере 5000 рублей будет достаточно. Но при рассмотрении таких дел нужно однозначно понимать, что водитель имел возможность уступить дорогу, но не сделал этого. Иначе любого можно привлечь к ответственности, когда карета скорой помощи пытается протолкнуться в пробке, а у водителей просто нет возможности освободить ей место.

«Если скорую не пропустили, это не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство», — отметила в связи с инцидентом на Камчатке замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.



Ранее обсуждался вопрос снятия с водителей оперативных служб ответственности за повреждение автомобилей, мешающих проезду.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС