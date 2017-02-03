FAW поднимет «Красное знамя» на небывалую высоту

Китайский автоконцерн FAW намерен сделать из своего лакшери-бренда Hongqi полноценную альтернативу импортным Роллс-Ройсам, Бентли и Майбахам. В ближайшие три года под «краснознаменной» маркой выйдут целых восемь новинок!

Красный концептуальный седан на переднем плане, представленный в прошлом году, — очевидно, не что иное, как предвестник серийной среднеразмерной модели марки Hongqi.

Китайское издание PCAuto, имеющее, очевидно, связи в высших эшелонах местной компартии, узнало о грандиозных планах по расширению модельной линейки Hongqi. На данный момент основным потребителем машин марки Hongqi (переводится как «Красное знамя») является обширная китайская номенклатура, тогда как простым смертным доступна всего одна модель этого бренда — безликий представительский седан H7, а вот флагманский ретро-седан L5, звезда правительственных парадов, вопреки обещаниям производителя, пока так и не поступил в широкую продажу.

В ближайшее время, однако, ситуация должна кардинальным образом измениться и всякий охотник до китайского лакшери сможет беспрепятственно расстаться с кругленькой суммой и выбрать автомобиль по своему вкусу.

Во-первых, весной должен наконец-то выйти на рынок гражданский вариант флагманского седана L5, оснащенный новым наддувным V8. Во-вторых, летом Hongqi обещает представить обновленный H7, с более яркой внешностью и осовремененным интерьером. В-третьих, к осени подоспеет большой, длиной 5,2 м вседорожник Hongqi LS5 SUV и среднеразмерный седан.

Китайский ответ британскому Bentley Bentayga существует пока только в виде концепткара, но уже в 2018 году должен пойти в серию.

На 2018 год намечен дебют большого серийного спортивного кроссовера, показанного в виде концепт-кара в прошлом году, тогда же ожидается премьера компактного электрического седана и роскошного минивэна.

Наконец последняя запланированная новинка — еще один представительский седан, который займет в модельном ряду место между L5 и H7 и внешне будет напоминать Rolls-Royce Ghost — предсерийные прототипы этой машины уже бороздят просторы Поднебесной.

О перспективах поставок продукции Hongqi за пределы Китая пока ничего неизвестно, но у себя на родине марка явно намерена наделать в лакшери-сегменте большого шороху, тем более что такой обширной модельной гаммы, какую запланировала Hongqi, нет ни у кого из конкурентов.

В 2015 году автомобили марки Hongqi закупило в представительских целях правительство Белоруссии.

Фото: Zuma/TASS