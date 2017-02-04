Дизельный «маньяк»: вэн Nissan NV Cargo X не разбирает дороги

Полноразмерный Nissan NV годится не только для утилитарных задач. Из него можно построить такой вседорожник, что именитые полноприводные «проходимцы» отправятся в уголок с большой кубинской сигарой.

В американских фильмах на автомобилях типа NV, как правило, ездят психопаты-убийцы или агенты спецслужб. В реальной жизни ниссановский фургон предназначен для более банальных и приземленных миссий, но с Cargo X, построенным на его базе, не заскучаешь!

Внедорожный монстр создан на базе NV 2500 HD Cargo, отличающегося увеличенной грузоподъемностью, в содружестве с известным оффроудным гуру Йеном Джонсоном. Доработки у вэна комплексные, но мы начнем с подвески. Задний мост остался стандартным, а вот спереди все перелопачено: была независимая подвеска, а появилась балка моста. Cargo X получил колесные диски с «37-ми» внедорожными шинами General Grabber X3 и на 7,5 дюймов (примерно 178 мм) выше серийного Ниссана.

С завода автомобиль вышел будучи оснащенным 5,6-литровым мотором V8, но могучий агрегат тюнеров не устроил, и они даровали монстру дизель Cummins объемом 5,0 л от пикапа Titan XD. Эта «восьмерка» тоже не из слабаков — выдает 310 л.с. и 752 Нм. Шестиступенчатый автомат Aisin и полноприводная трансмиссия — также от Титана. Дополнительно установлены лебедка и светодиодная оптика. Кузов? Создатели вседорожника считают, что огромное пространство можно использовать для размещения разного оборудования и вообще использовать Cargo X как оффроудную техничку.

Двигатель V8 для американского Nissan NV — новинка нынешнего сезона. О модификации мы уже рассказывали.

Пикап Nissan Titan XD показал себя не лучшим образом в краш-тесте IIHS.

Фото: Nissan