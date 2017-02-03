Страховщики запросили у ЦБ повышения тарифа ОСАГО

РСА направил в Центробанк результаты мониторинга тарифов ОСАГО, из которого следует, что базовый тариф надо увеличить на 26–43%, а если убыточность «автогражданки» продолжит прогрессировать — на 64%. В ЦБ повышать тарифы не спешат.

Система ОСАГО признана актуариями нестабильной, по подсчетам независимых оценщиков, дефицит тарифа по различным сценариям составляет от 26 до 43% (для договоров, которые будут заключены в период со второго полугодия 2017 года по первое полугодие 2018-го), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо РСА в ЦБ. При неблагоприятном развитии ситуации и массовом распространении поддельных полисов потребуется 64%-ное увеличение тарифа. Также следует пересмотреть территориальные коэффициенты, считают страховщики. Для ряда особо убыточных регионов, таких как Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Иваново, предлагается увеличить их в несколько раз. Также, подчеркивают в РСА, ситуация с убыточностью продолжает ухудшаться.

В Центробанке не отрицают, что «автогражданка» переживает сейчас не лучшие времена: по итогам девяти месяцев 2016 года комбинированный коэффициент убыточности составил 92,6%. В ЦБ также считают, что убыточность очень сильно различается в зависимости от территории. Однако повышать тарифы регулятор пока не намерен, полагая, что ситуацию удастся исправить другим путем. Речь идет о введении обязательной замены денежной выплаты натуральным возмещением убытков. Это сделает ОСАГО непривлекательным для автоюристов, которые, по подсчетам страховщиков, вывели с рынка в 2016 году 17 млрд рублей.

  • Выплаты по страховым случаям ОСАГО растут, но большая часть денег оседает в карманах юридически подкованных дельцов — автоюристов, отмечают в РСА. В прошлом году такие «бизнесмены» особенно активизировались,
  • Закон о натуральных выплатах в ОСАГО должен быть утвержден в феврале, с тем чтобы в марте он уже вступил в силу.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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Комментарии (8)

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У-уууууу.Лютые твари!!!С какого перепугу Волгоградская область убыточна?3 года как полис без допов не купить!!!Еще и коэфициент повысить?При наших нищенских зарплатах?Мрази-горите в аду!

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-1

Страховщики запросили повышения тарифа...
А, в ухо?

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ЦИТАТА: «При неблагоприятном развитии ситуации и массовом распространении поддельных полисов потребуется 64%-ное увеличение тарифа.»

Уууу — классный аргумент! Только вот причем здесь «РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ПОЛИСОВ»???..... По ним СК НИКОГДА НЕ платили, НЕ платят и платить НЕ СОБИРАЮТСЯ! Более того — поддельные полисы —КЛОНЫ НАСТОЯЩИХ —благодать для страххалявщиков — изготовить их можно ТОЛЬКО имея базу заключенных договоров(чтобы развести настоящие полисы и подделку по регионам и исключить возможность встречи настоящего и клона на одной территории)..... и при выявлении подделки СК НИКОМУ НЕ ПЛАТИТ — ни правому — ни виноватому!
А по убыточности — ну ГОЛИМАЯ БРЕХНЯ — с 2003 по 2013г.г. средние выплаты по страховым случаям были в пределах 26–29тыс. руб. и это устраивало ВСЕ СК... с 2015г. стоимость полисов возросла ВДВОЕ!!!..... так и выплаты не превысили 60тыс .руб. Откуда убыточность???

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0
Welder

Называется один барак моется, вторым топят.

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0

С каждым повышением часть безаварийных водителей, с которых вся система кормится, на страховку забивает. Остаются одни крашеры. Еще бы убыточность не прогрессировала!

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Всё чаще стал задумываться,а может ну его в ....это ОСАГО.

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+2

1) Дайте выбор привязки осаго к водителю 2) уберите к-т мощности авто 3) разрешите брать страховку на короткий срок без всяких пенальти. 4) предъявите документальные доказательства убыточности осаги, на слово вам ни кто не поверит.
...И потом можем обсудить тарифы. А так, дулю вам с маслом, а не покупка полисов.

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-1
Безымянный

Плюсую со страшной силой!

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0