Страховщики запросили у ЦБ повышения тарифа ОСАГО

РСА направил в Центробанк результаты мониторинга тарифов ОСАГО, из которого следует, что базовый тариф надо увеличить на 26–43%, а если убыточность «автогражданки» продолжит прогрессировать — на 64%. В ЦБ повышать тарифы не спешат.

Система ОСАГО признана актуариями нестабильной, по подсчетам независимых оценщиков, дефицит тарифа по различным сценариям составляет от 26 до 43% (для договоров, которые будут заключены в период со второго полугодия 2017 года по первое полугодие 2018-го), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо РСА в ЦБ. При неблагоприятном развитии ситуации и массовом распространении поддельных полисов потребуется 64%-ное увеличение тарифа. Также следует пересмотреть территориальные коэффициенты, считают страховщики. Для ряда особо убыточных регионов, таких как Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Иваново, предлагается увеличить их в несколько раз. Также, подчеркивают в РСА, ситуация с убыточностью продолжает ухудшаться.

В Центробанке не отрицают, что «автогражданка» переживает сейчас не лучшие времена: по итогам девяти месяцев 2016 года комбинированный коэффициент убыточности составил 92,6%. В ЦБ также считают, что убыточность очень сильно различается в зависимости от территории. Однако повышать тарифы регулятор пока не намерен, полагая, что ситуацию удастся исправить другим путем. Речь идет о введении обязательной замены денежной выплаты натуральным возмещением убытков. Это сделает ОСАГО непривлекательным для автоюристов, которые, по подсчетам страховщиков, вывели с рынка в 2016 году 17 млрд рублей.

Выплаты по страховым случаям ОСАГО растут, но большая часть денег оседает в карманах юридически подкованных дельцов — автоюристов, отмечают в РСА. В прошлом году такие «бизнесмены» особенно активизировались,

Закон о натуральных выплатах в ОСАГО должен быть утвержден в феврале, с тем чтобы в марте он уже вступил в силу.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС