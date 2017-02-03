МВД предлагает ввести анализ крови для выявления пьяных водителей

Сейчас нетрезвых водителей выявляют при проверке на алкотестере, если содержание алкоголя на литр выдыхаемого воздуха составляет 0,16 мг, то есть приблизительно 0,35 промилле. А что делать в случае, если водитель без сознания или в состоянии сильного опьянения и нет возможности провести исследование выдыхаемого воздуха? Вот для таких ситуаций и предлагают ввести анализ крови.

МВД России готовит законопроект, согласно которому изменяется схема проверки водителей на алкоголь — выявлять нетрезвых водителей в случае их бессознательного состояния можно будет по анализу крови, допустимая норма содержания алкоголя в которой не может превышать 0,3 промилле, сообщает ТАСС.

Вопрос о введении этой нормы возник потому, что необходимо привести российское законодательство в соответствие с Европейской конвенцией о дорожном движении, где предусмотрен допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя, а в соответствующих случаях — в выдыхаемом воздухе.

Норма 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха действует в России с августа 2013 года и направлена на то, чтобы не наказывать трезвых водителей, у которых алкотестеры могут отреагировать на выпитый кефир, квас или естественный «фон» организма.

Все случаи с остаточным или эндогенным алкоголем в эту норму полностью укладываются. Изначально в документе предполагалась допустимая норма в 0,35 и менее грамма на один литр крови, но в ходе рассмотрения законопроекта она исчезла, так как депутаты сочли, что некорректно говорить о допустимой норме алкоголя в крови, потому что трезвость за рулем никто не отменял.

  • «Абсолютный ноль» действует в Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. Как наказывают нетрезвых водителей в других странах, читайте в нашем материале.

Фото: Сергей Смирнов/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии