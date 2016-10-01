Skoda Octavia RS 245: весеннее обострение

Чешская фирма анонсировала очередную новинку грядущего мартовского автосалона в Женеве — самую мощную версию Октавии. Роскошные 19-дюймовые «катки» — в комплекте!

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

Обычная обновленная Octavia RS дебютировала в декабре, и тогда «За рулем» предположил, что к лету появится еще более мощная модификация, но Skoda решила представить топовую «зажигалку» раньше — премьера состоится уже в первой декаде марта, на Женевском автосалоне. Как несложно догадаться из обозначения новинки, ее двигатель (2,0-литровая бензиновая «турбочетверка») развивает 245 л.с. — на 15 «лошадей» больше, чем мотор стандартной «эр-эски», максимальный крутящий момент вырос с 350 до 370 Нм. Выигрыш в разгонной динамике небольшой — всего 0,1 с, и теперь спринт до сотни занимает 6,6 секунды у лифтбека и 6,7 у универсала, а максимальная скорость по-прежнему ограничена отметкой 250 км/ч.

Skoda Octavia RS 245 может быть только переднеприводной, но межколесный дифференциал теперь самоблокирующийся, так что даже с разгоном на мокрой дороге проблем быть не должно. Еще одно новшество: у двухпедального исполнения 6-ступенчатая коробка DSG заменена на более выносливую 7-ступенчатую — ту самую, что ставится на Audi RS3 и Audi Q3 RS. Обычная «эр-эска» имеет расширенную на 30 мм по сравнению с менее мощными Октавиями колею задних колес, у RS 245 задние «лапы» расставлены еще шире — прибавка составляет уже 38 мм, при этом все колеса штатно обуты в низкопрофильные покрышки размерностью 225/35 ZR 19. В виде опции будут предлагаться адаптивные амортизаторы DCC (Dynamic Chassis Control).

  • Octavia RS 245 — не самая быстрая машина в модельном ряду Шкоды, есть еще 280-сильный полноприводный Superb, который набирает первую сотню всего за 5,8 секунды и с легкостью объезжает суперкары 80-х.
  • В конце января российское представительство фирмы Skoda объявило цены на обновленное семейство Octavia, но «эр-эсок» в прайс-листе пока нет.
  • На Женевском автосалоне Skoda планирует также представить две новые версии своего среднеразмерного кроссовера Kodiaq — Scout и Sportline.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Octavia (2)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Машину брал в течении первых пол года производства на конвейере, тк производилась наладка линий производства на предприятии и было слишком много надсмотрщиков, что сводит к минимуму разного рода ляпы.... Но это мое, субъективное, мнение)))

Недостатки:

Дороговато в обслуживании.

Комментарий:

Такое впечатление что отзывы пишут только менеджеры по заданию продаванов.... Заднее стекло амбразура))) нечего в него пялиться есть боковые зеркала, они для этого и предназначены. Двигатель 1,2 со 105 лошадками маловат, учитесь пользовать этих лошадок, вполне достаточно, а для гонок покупайте 1,...

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