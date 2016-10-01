Skoda Octavia RS 245: весеннее обострение

Чешская фирма анонсировала очередную новинку грядущего мартовского автосалона в Женеве — самую мощную версию Октавии. Роскошные 19-дюймовые «катки» — в комплекте!

Обычная обновленная Octavia RS дебютировала в декабре, и тогда «За рулем» предположил, что к лету появится еще более мощная модификация, но Skoda решила представить топовую «зажигалку» раньше — премьера состоится уже в первой декаде марта, на Женевском автосалоне. Как несложно догадаться из обозначения новинки, ее двигатель (2,0-литровая бензиновая «турбочетверка») развивает 245 л.с. — на 15 «лошадей» больше, чем мотор стандартной «эр-эски», максимальный крутящий момент вырос с 350 до 370 Нм. Выигрыш в разгонной динамике небольшой — всего 0,1 с, и теперь спринт до сотни занимает 6,6 секунды у лифтбека и 6,7 у универсала, а максимальная скорость по-прежнему ограничена отметкой 250 км/ч.

Skoda Octavia RS 245 может быть только переднеприводной, но межколесный дифференциал теперь самоблокирующийся, так что даже с разгоном на мокрой дороге проблем быть не должно. Еще одно новшество: у двухпедального исполнения 6-ступенчатая коробка DSG заменена на более выносливую 7-ступенчатую — ту самую, что ставится на Audi RS3 и Audi Q3 RS. Обычная «эр-эска» имеет расширенную на 30 мм по сравнению с менее мощными Октавиями колею задних колес, у RS 245 задние «лапы» расставлены еще шире — прибавка составляет уже 38 мм, при этом все колеса штатно обуты в низкопрофильные покрышки размерностью 225/35 ZR 19. В виде опции будут предлагаться адаптивные амортизаторы DCC (Dynamic Chassis Control).

Octavia RS 245 — не самая быстрая машина в модельном ряду Шкоды, есть еще 280-сильный полноприводный Superb, который набирает первую сотню всего за 5,8 секунды и с легкостью объезжает суперкары 80-х.

В конце января российское представительство фирмы Skoda объявило цены на обновленное семейство Octavia, но «эр-эсок» в прайс-листе пока нет.

На Женевском автосалоне Skoda планирует также представить две новые версии своего среднеразмерного кроссовера Kodiaq — Scout и Sportline.

Фото: Skoda