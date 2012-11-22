Штраф за нарушение на пешеходном переходе предлагают поднять

На заседании правительства было принято решение об увеличении размера штрафа за непропуск пешеходов и велосипедистов на зебре. Об этом говорится на официальном сайте Кабмина.

Правительство одобрило проект федерального закона о внесении изменений в статью 12.18 КоАП. Речь идет о том, чтобы повысить штраф за непредоставление преимущества пешеходам и велосипедистам с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей . Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

Законопроект разработан по поручению президента России по итогам заседания президиума Госсовета в марте 2016 года. Необходимость данного законопроекта возникла в связи с увеличившимся количеством аварий на пешеходных переходах.

Тем временем в Москве с помощью видеокамер уже начали штрафовать водителей, не пропустивших пешеходов и велосипедистов на пешеходных переходах. «Письма счастья» за эти нарушения уже получили около тысячи автомобилистов, и никто из них не пытался оспорить эти постановления. Пока такая камера фиксации в Москве всего одна, и по итогам ее работы столичные власти будут решать, сколько их требуется установить в Москве и в каких местах.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС