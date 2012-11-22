Штраф за нарушение на пешеходном переходе предлагают поднять

На заседании правительства было принято решение об увеличении размера штрафа за непропуск пешеходов и велосипедистов на зебре. Об этом говорится на официальном сайте Кабмина.

Правительство одобрило проект федерального закона о внесении изменений в статью 12.18 КоАП. Речь идет о том, чтобы повысить штраф за непредоставление преимущества пешеходам и велосипедистам с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

Законопроект разработан по поручению президента России по итогам заседания президиума Госсовета в марте 2016 года. Необходимость данного законопроекта возникла в связи с увеличившимся количеством аварий на пешеходных переходах.

Тем временем в Москве с помощью видеокамер уже начали штрафовать водителей, не пропустивших пешеходов и велосипедистов на пешеходных переходах. «Письма счастья» за эти нарушения уже получили около тысячи автомобилистов, и никто из них не пытался оспорить эти постановления. Пока такая камера фиксации в Москве всего одна, и по итогам ее работы столичные власти будут решать, сколько их требуется установить в Москве и в каких местах.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

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Комментарии (3)

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пешеходы теперь еще меньше будут убеждаться в безопасности своего маневра...уровень бессмертности вырастет в два раза

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А пешеходов наказывать не собираются? Почему водителей карают, а пешеходов, которые иной раз автомагистраль умудряются переходить (!), оставляют в покое? Ну а про переход на красный и «слепой» переход я молчу...

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Lumi

Всех накажут, не переживайте.
И пешеходов, и автомобилистов, и живых, и мертвых, и либерастов, и путриотов, и вам достанется, и мне — не переживайте. Денег в бюджете нет потому что. А на проблемы людей руководству нас...ать:)

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