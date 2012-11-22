Максим Соколов назвал окончательную дату повышения тарифа «Платона»

Глава Минтранса рассказал о дальнейшей перспективе корректировки тарифа сбора, который взимают за проезд большегрузов по федеральным трассам.

Правительство наконец определилось с тарифом «Платона»: с 15 апреля текущего года он будет однократно повышен с 1,53 до 3,06 рубля. Никаких поэтапных корректировок не планируется, решено это сделать сразу. Кроме того, сообщается, что вплоть до середины 2018 года повышений не предвидится. А после, возможно, тариф снова будет пересмотрен, но «очень гибко». Кроме того, правительство приняло решение о неиндексации по инфляции этого тарифа, что тоже является своеобразной мерой поддержки, пояснил Максим Соколов.

В Росавтодоре постоянно подчеркивают, что изменение тарифа, которое готовится 15 апреля, — это не повышение, а возврат изначально установленной модели, предполагающей тариф 3,06 рубля за километр пробега за проезд большегрузов по федеральным дорогам.

Решение по корректировке тарифа пересматривалось несколько раз, и вице-премьер РФ Аркадий Дворкович недавно пообещал, что средневзвешенная ставка по этому году будет ниже той, которая предлагалась Минтрансом в результате двухэтапного повышения. Однако двухэтапное повышение предполагало, что с 1 февраля 2017 года тариф будет увеличен с 1,53 рубля за 1 км пути до 2,61 рубля, а с 1 июня 2017 года — до 3,06 рубля.

Недавно Росавтодор отчитался, что по итогам 2016 года более 210 тыс. российских грузоперевозчиков получат право налогового вычета на сумму, перечисленную в дорожный фонд страны через систему «Платон».

Сбор с большегрузов за проезд по федеральным трассам начали взимать с 15 ноября 2015 года.

Когда систему только вводили, за один километр пути, пройденного по федеральным автомобильным дорогам, собирались взимать 3,73 руб., однако потом, чтобы снять социальную напряженность, установили временный льготный тариф в 1,53 рубля. Правда, сниженный тариф должен был действовать лишь до 29 февраля 2016 года, но пока именно он остается в силе.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС