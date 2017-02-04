Motorsport Expo: посмотреть автоспорт вблизи

В выходные в московском выставочном центре «Сокольники» проходит Motorsport Expo, выставка гоночной индустрии и технических видов спорта.

Перед началом автогоночного сезона самое время посмотреть, чем сейчас представлен российский автоспорт. Конечно, выставка скорее отражает центральный регион нашей страны, однако в павильоне собраны представители практически всех серий: кольцевые гонки в лице Натальи Гольцовой и компании B—Tuning Андрея Севастьянова — оба от РСКГ, дрифт — на стендах RDS и RDA, ралли-рейды — самым узнаваемым станет грузовик «КАМАЗ-мастер» в наклейках «Шелкового пути-2016», ралли — стендом команды ProSportRally, классические ралли — два автомобиля от «Ильинки-авто»: Chevrolet Corvette C1 1960 года и Datsun 280Z 1977 года, и даже водно-моторные виды спорта.

выставка, Motorsport Expo, автоспорт, Сокольники На выставке можно увидеть более тридцати стендов различных команд, чемпионатов, автодромов, компаний.

Помимо них, представлены автодромы: на стенде Moscow Raceway выставлена «боевая» Lamborghini Gallardo GT3 LP560, которая совсем недавно взяла «серебро» в 4-часовой гонке Russian Endurance Challenge2016, и за рулем которой выступали сам Герман Тильке, архитектор автодромов по всему миру, его сын Карстен Тильке и владелец MRW Рустем Терегулов. Стенд АДМ «Мячково» легко узнать по двум автомобилям — «легенде» и «формуле». Кстати, в дни выставки представители автодрома презентуют новую конфигурацию трассы.

Выставка будет интересна всем посетителям — и тем, кто «в теме», и тем, кто хотел бы больше узнать об автоспорте или во время прогулки по парку зашел погреться в теплый павильон: здесь можно вблизи рассмотреть «боевые» и уникальные автомобили (например, RDS выставили машины чемпиона 2014 года Андрея Песегова и популярного у болельщиков Алексея Бобровских), приобрести сувенирную продукцию — стенды Moscow Raceway, Ferrari Store, Formula Sport и другие, проехать по мировым трассам на симуляторе — их в зале несколько, пообщаться со спортсменами.

выставка, Motorsport Expo, автоспорт, Сокольники Lamborghini Gallardo GT3 LP560 на стенде Moscow Raceway.

В субботу пройдут автограф-сессии легенды мотофристайла Алексея Колесникова и чемпиона RDS Андрея Песегова, презентация АДМ «Мячково», топовые пилоты RSBK Алексей Иванов и Антон Еремин поговорят с посетителями о мотогонках, а чемпионка мира по кросс-кантри ралли в женском зачете и участница самых сложных ралли-рейдов планеты Анастасия Нифонтова расскажет о своем участии в Africa Eco Race и Дакаре.

В воскресенье посетители выставки увидят настоящую легенду — советского спортсмена-мотогонщика, семикратного чемпиона мира по спидвею на льду, многократного чемпиона СССР Сергея Александровича Тарабанько. Встреча с ним запланирована на 12 часов дня. Затем Андрей Жигунов и Игорь Тер-Оганесьянц (ProSport Rally) расскажут о ралли, а водно-моторные виды спорта представят Виктор Задубовский, чемпион СССР и РФ, мастер спорта международного класса, и Николай Зверобоев, действующий чемпион мира, и Юлия Юрченко, чемпионка мира 2012 и 2013 годов. Завершится день выбором лучшей шоу-команды грид-герлз.

выставка, Motorsport Expo, автоспорт, Сокольники Грид-герлз RDS украсят любое мероприятие!

Motorsport Expo проходит в павильоне №2 КВЦ «Сокольники». Организаторы предусмотрели как индивидуальные билеты (300 рублей), так и семейные (600 рублей) — для двух взрослых и двух детей. Выставка открыта в субботу с 10 до 19 часов, в воскресенье — с 10 до 17 часов.

Фотографии: Motorsport Expo