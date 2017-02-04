Motorsport Expo: посмотреть автоспорт вблизи

В выходные в московском выставочном центре «Сокольники» проходит Motorsport Expo, выставка гоночной индустрии и технических видов спорта.

Перед началом автогоночного сезона самое время посмотреть, чем сейчас представлен российский автоспорт. Конечно, выставка скорее отражает центральный регион нашей страны, однако в павильоне собраны представители практически всех серий: кольцевые гонки в лице Натальи Гольцовой и компании BTuning Андрея Севастьянова — оба от РСКГ, дрифт — на стендах RDS и RDA, ралли-рейды — самым узнаваемым станет грузовик «КАМАЗ-мастер» в наклейках «Шелкового пути-2016», ралли — стендом команды ProSportRally, классические ралли — два автомобиля от «Ильинки-авто»: Chevrolet Corvette C1 1960 года и Datsun 280Z 1977 года, и даже водно-моторные виды спорта.

выставка, Motorsport Expo, автоспорт, Сокольники

выставка, Motorsport Expo, автоспорт, СокольникиНа выставке можно увидеть более тридцати стендов различных команд, чемпионатов, автодромов, компаний.
На выставке можно увидеть более тридцати стендов различных команд, чемпионатов, автодромов, компаний.

Помимо них, представлены автодромы: на стенде Moscow Raceway выставлена «боевая» Lamborghini Gallardo GTLP560, которая совсем недавно взяла «серебро» в 4-часовой гонке Russian Endurance Challenge2016, и за рулем которой выступали сам Герман Тильке, архитектор автодромов по всему миру, его сын Карстен Тильке и владелец MRW Рустем Терегулов. Стенд АДМ «Мячково» легко узнать по двум автомобилям — «легенде» и «формуле». Кстати, в дни выставки представители автодрома презентуют новую конфигурацию трассы.

Выставка будет интересна всем посетителям — и тем, кто «в теме», и тем, кто хотел бы больше узнать об автоспорте или во время прогулки по парку зашел погреться в теплый павильон: здесь можно вблизи рассмотреть «боевые» и уникальные автомобили (например, RDS выставили машины чемпиона 2014 года Андрея Песегова и популярного у болельщиков Алексея Бобровских), приобрести сувенирную продукцию — стенды Moscow Raceway, Ferrari Store, Formula Sport и другие, проехать по мировым трассам на симуляторе — их в зале несколько, пообщаться со спортсменами.

выставка, Motorsport Expo, автоспорт, Сокольники

выставка, Motorsport Expo, автоспорт, СокольникиLamborghini Gallardo GT3 LP560 на стенде Moscow Raceway.
Lamborghini Gallardo GT3 LP560 на стенде Moscow Raceway.

В субботу пройдут автограф-сессии легенды мотофристайла Алексея Колесникова и чемпиона RDS Андрея Песегова, презентация АДМ «Мячково», топовые пилоты RSBK Алексей Иванов и Антон Еремин поговорят с посетителями о мотогонках, а чемпионка мира по кросс-кантри ралли в женском зачете и участница самых сложных ралли-рейдов планеты Анастасия Нифонтова расскажет о своем участии в Africa Eco Race и Дакаре.

В воскресенье посетители выставки увидят настоящую легенду — советского спортсмена-мотогонщика, семикратного чемпиона мира по спидвею на льду, многократного чемпиона СССР Сергея Александровича Тарабанько. Встреча с ним запланирована на 12 часов дня. Затем Андрей Жигунов и Игорь Тер-Оганесьянц (ProSport Rally) расскажут о ралли, а водно-моторные виды спорта представят Виктор Задубовский, чемпион СССР и РФ, мастер спорта международного класса, и Николай Зверобоев, действующий чемпион мира, и Юлия Юрченко, чемпионка мира 2012 и 2013 годов. Завершится день выбором лучшей шоу-команды грид-герлз.

выставка, Motorsport Expo, автоспорт, Сокольники

выставка, Motorsport Expo, автоспорт, СокольникиГрид-герлз RDS украсят любое мероприятие!
Грид-герлз RDS украсят любое мероприятие!

Motorsport Expo проходит в павильоне №2 КВЦ «Сокольники». Организаторы предусмотрели как индивидуальные билеты (300 рублей), так и семейные (600 рублей) — для двух взрослых и двух детей. Выставка открыта в субботу с 10 до 19 часов, в воскресенье — с 10 до 17 часов.

Фотографии: Motorsport Expo

Motorsport Expo: посмотреть автоспорт вблизи
Motorsport Expo: посмотреть автоспорт вблизи
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Комментарии (1)

Как же так, на всю страну эталонной раллийной «Лянчи Дельта S4» не нашлось.
Было, как у Ноя в ковчеге «каждой твари по паре», во всём мире два «Туринских зверя» Fiat S76 — один из них водился в России. И того не сберегли.
Что имеем не храним, потерявши — пляшем.

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