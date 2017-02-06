Mercedes-Benz E-класса All-Terrain: объявлена рублевая цена

Российский офис «трехлучевой звезды» огласил стоимость кросс-универсала All-Terrain, а также полноприводной версии E 200 4Matic.

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

Итак, «сарай» All-Terrain оценили минимум в 3 млн 990 тыс. рублей. За что такие деньги? За модификацию E 220 d 4Matic с турбодизелем объемом 2,0 л мощностью 194 л.с. и пневматической подвеской, позволяющей варьировать дорожный просвет. Оснащение подразумевает светодиодную оптику, обивку сидений искусственной кожей, мультимедийную систему с навигатором и функцию «автопарковщика», а также колесные диски диаметром 19 дюймов. На фоне начального ценника «немца» базовые 2 млн 999 тыс. рублей конкурента в лице Volvo V90 Cross Country с довольно приличным дорожным просветом в 210 мм против 156 мм у All-Terrain не кажутся завышенными. Кстати, на отечественном рынке продается еще один статусный кросс-универсал — Audi A6 allroad quattro. Стоит он от 3 млн 850 тыс. рублей и предлагается лишь с 333-сильной бензиновой наддувной «шестеркой».

Кроме того, обнародована цена полноприводного универсала E 200 4Matic. Автомобиль с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и 9-ступенчатым автоматом будет стоить минимум 3 млн 410 тыс. рублей. Моноприводный «сарай» обойдется на 150 тыс. рублей дешевле.

  • Накануне российский офис Mercedes-Benz огласил стоимость и оснащение универсала E 200.
  • Недавно мы рассказывали о старом дизельном Mercedes-Benz E-класса W124, проехавшем миллион километров.

Фото: Mercedes-Benz

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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (1)

Mercedes-Benz 1992 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Солидный, большой авто, пользующийся еще уважением на дорогах. Редко ламается. Не дорогие запчасти и они есть, на разборе, так тем-более! Доступная, самостоятельная ремонтопригодность (и редко). Добротная шумоизоляция, великолепная плавность хода и энергопоглощающая подвеска. Дешевая цена.

Недостатки:

Большой расход топлива. Капризная топливная система KE-Jetronik на 102 дв. Не современные динамичные характеристики и вальяжная подвеска.

Комментарий:

Подойдет для рожденных в 70–90 гг., да, и, кто любит комфорт и уважение.

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Комментарии (1)

«На фоне начального ценника „немца“ базовые 2 млн 999 тыс. рублей конкурента в лице Volvo V90 Cross Country с довольно приличным дорожным просветом в 210 мм против 156 мм у All-Terrain не кажутся завышенными.»

и то и то — мусор с полуживым «полным» приводом самое место которому на лохане на костылях
а не на авто за 3–4 миллиона рублей

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