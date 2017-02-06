Mercedes-Benz E-класса All-Terrain: объявлена рублевая цена

Российский офис «трехлучевой звезды» огласил стоимость кросс-универсала All-Terrain, а также полноприводной версии E 200 4Matic.

Итак, «сарай» All-Terrain оценили минимум в 3 млн 990 тыс. рублей. За что такие деньги? За модификацию E 220 d 4Matic с турбодизелем объемом 2,0 л мощностью 194 л.с. и пневматической подвеской, позволяющей варьировать дорожный просвет. Оснащение подразумевает светодиодную оптику, обивку сидений искусственной кожей, мультимедийную систему с навигатором и функцию «автопарковщика», а также колесные диски диаметром 19 дюймов. На фоне начального ценника «немца» базовые 2 млн 999 тыс. рублей конкурента в лице Volvo V90 Cross Country с довольно приличным дорожным просветом в 210 мм против 156 мм у All-Terrain не кажутся завышенными. Кстати, на отечественном рынке продается еще один статусный кросс-универсал — Audi A6 allroad quattro. Стоит он от 3 млн 850 тыс. рублей и предлагается лишь с 333-сильной бензиновой наддувной «шестеркой».

Кроме того, обнародована цена полноприводного универсала E 200 4Matic. Автомобиль с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и 9-ступенчатым автоматом будет стоить минимум 3 млн 410 тыс. рублей. Моноприводный «сарай» обойдется на 150 тыс. рублей дешевле.

Накануне российский офис Mercedes-Benz огласил стоимость и оснащение универсала E 200.

Недавно мы рассказывали о старом дизельном Mercedes-Benz E-класса W124, проехавшем миллион километров.

Фото: Mercedes-Benz