Апеннинский гром: новый сумасшедший Ferrari «утек» в интернет

Компания из Маранелло уже создала преемника суперкупе F12berlinetta и представила его ограниченному кругу лиц. Один из присутствовавших на мероприятии поведал об основных особенностях монстра.

Великолепный суперкар F12berlinetta производится с 2012 года и нынче ему уже пора обновляться. Премьера модернизированного «итальянца», по всей видимости, состоится в рамках Женевского мотор-шоу в марте. Кстати, об автомобиле (на изображении гипотетический облик) уже кое-что известно.

Основные сведения обнародовал один из участников сообщества FerrariChat, который утверждает, что присутствовал на закрытом показе автомобиля. По его сведениям, купе (в ходе показа машину называли F152M и V12 Sport) не может похвастаться выразительностью оформления кормы, но обладает чрезвычайно агрессивным «ликом». Технических нововведений немало. Объем атмосферного двигателя V12 увеличат до 6,5 л. Отдача вырастет с 740 л.с. и 690 Нм до 800 «лошадей» и 718 Нм, причем 80% тяги будет доступно при 3500 об/мин. Спринт до сотни, наконец-то, уложится в пределы 3 с, а ускорение до 200 км/ч — примерно в 8 с.

В немалой степени автомобиль будет обязан своей динамикой модифицированному преселективному роботу с семью передачами и двумя сцеплениями: он переключается «вверх» быстрее на 30%, а «вниз» — на 40%. Но, пожалуй, самое интересное — это полноуправляемое шасси, вторая версия системы Parso Corto Virtuale. Очевидно, инженеры расширили возможности схемы, которая применена на лимитированной F12tdf и может поворачивать задние колеса в направлении передних, но не обучена отклонять их в противофазе.

Ferrari представила модель J50 на базе спайдера 488 по случаю полувековой годовщины своего присутствия на японском рынке. Автомобиль отличается оригинальным кузовом типа тарга и более мощным двигателем.

J50 Упоминания заслуживает также купе SP275 RW Competizione, изготовленное в единственном экземпляре.

Фото: Trazioneposteriore